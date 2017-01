Don Fútbol

Si me lee algún chaval que no sabe qué hacer con su vida, que no se preocupe, lo normal es eso. De chaval y de no chaval, a mí el fútbol me ha salvado la vida unas cuantas veces . Y lo digo ahora que habitualmente reniego de él, en plan cuánto tiempo he perdido con esta mierda, o no sé por qué me gusta el fútbol si por su culpa me paso la vida sufriendo.

Primero fui un niño de esos que sacan del barrio, pero que el barrio permanece en él. Me cambiaron de colegio. Yo era un niño de ocho años, Nota, y los recuerdos son simples pero cegadores: aquello no me gustaba, pero asumí que no había más remedio, subí al autobús y me llevaron a clase cuando todos estaban sentados, ocupé el único asiento libre como la chica nueva que en el fondo es guapa pero tiene problemas en casa suele hacer en las películas, aunque yo, siento decepcionar, ni era guapo ni tenía problemas en casa, así que pasé la jornada en silencio absoluto hasta que llegó el patio y se montó el partido. Aquello ['el nuevo sabe jugar'] me rescató para siempre: respeto, pandilla, amigos. La cita está tan sobada que igual es mentira, pero es tan buena que ojalá sea cierta. Cuentan que a la teóloga Dorothee Sölle le preguntaron cómo explicaría a un niño qué es la felicidad. Ella contestó: «le tiraría una pelota para que jugara».

Pero el fútbol no es solo jugar, aunque seguir jugando te permite conocer a todo tipo de personas en todo tipo de lugares, con la riqueza variada que eso supone. El fútbol está ahí siempre. Cuando te va bien, cuando te va mal, cuando te obsesionas con él o cuando lo dejas aparcado por un tiempo. Siempre está ahí, esperándote. Aportando una sanadora dosis de cosmos cuando tu rutina es un caos absoluto.

En la adolescencia, por ejemplo, un momento regido por el miedo y la confusión. Uno descubre el mundo envuelto por el pavor, y no es mala idea hacerlo a través del fútbol, después de todo. La grada seduce por eso: no entiendes nada de lo que te ocurre por ahí, pero al menos te queda tu gente, te queda tu club, que te da una identidad, te ofrece un lugar más o menos real en la sociedad en el que cobijarte. No eres nadie a la intemperie, pero puedes ser alguien si te proteges. No tienes nada, pero tienes a los tuyos. Tienes algo que no es poco, para empezar, y que entonces incluso puede parecerlo todo.

Lo que no te cuentan es que la postadolescencia dura más que la adolescencia. Si no te empuja una vocación potente, imagino que lo mío no fue excepcional: te matriculas en la universidad por inercia, bebes todo lo que puedes, follas todo lo que te dejan y observas los años pasar. Tus padres te educan como educan los padres criados en dictadura: alérgicos a la disciplina en democracia. Por eso no te echan de casa, como mucho te recuerdan de vez en cuando que no vives en un hotel y cosas de esas. Eres una especie de superhéroe capaz de salir tres días a la semana durante cincuenta y dos semanas al año, sin ser consciente de ello. Solo lees libros que reafirman tu idea errónea de juventud infinita hasta que ese imaginario tramposo desemboca en una certeza: en el mejor de los casos podrás darle a tus hijos una vida mucho peor de la que te dieron tus padres. Al final no hay salida: tienes que hacer algo. Ese algo fue para mí empezar a escribir de los partidos de mi equipo. Al poco me ofrecieron dinero por ello, y hasta hoy. El fútbol. El puto Don Fútbol. Todo lo que soy y todo lo que aprendí de la gente, lo bueno y lo malo, me lo ensenó el fútbol. A mí me ha salvado. No lo desprecien.