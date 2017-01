«El del TAU es uno de los mejores vestuarios en los que he estado»

Escolta del TAU Castelló. Cuando vino a jugar contra su actual equipo ya se ganó la admiración de una afición que ahora vibra con cada una de sus canastas. El jugador madrileño es uno de los artífices de la reacción del conjunto castellonense en la liga

Edu Durán Ruiz (Madrid, 1991) creció en las categorías inferiores del Estudiantes y del Canoe hasta que una llamada telefónica le abrió las puertas de la LEB Plata. Una oportunidad que aprovechó para realizar, con el CEBA Guadalajara, la que hasta ahora ha sido su mejor campaña y en la estuvo a punto de arrebatarle el ascenso a LEB Oro al TAU Castelló. Actualmente, el escolta madrileño se encuentra muy a gusto jugando en el club castellonense.

En sus inicios jugó en las categorías inferiores del Estudiantes, un club que tradicionalmente cuida a la cantera. ¿Cómo recuerda esa época?

Con mucho cariño. De hecho, todavía guardo amigos de esa época y recuerdo que me lo pasé muy bien. Es cierto que por temas deportivos no seguí en Estudiantes y he llegado a estar cuatro años en Canoe, pero del Estudiantes tengo muy buenos recuerdos.

¿Cree que la decisión de fichar en 2012 por el Real Canoe fue un punto de inflexión?

Sin duda. De hecho, no fue un punto de inflexión, sino el punto de inflexión que cambió mi carrera. Mi idea era seguir estudiando en Madrid, que todavía lo hago aunque a distancia y con más calma, y jugar en EBA y en Primera Nacional por Madrid. Entonces, Juárez me llamó y me quiso para el Real Canoe. Yo estaba encantado de ayudar al Canoe que, además, era un club en el que ya había estado tres años: dos de cadete y uno de júnior. Trabajé y, al año siguiente, Juárez me llamó para ir a Guadalajara.

¿Cómo vivió ese salto de EBA a LEB Plata?

Me encantó. La verdad es que vivir el tema competitivo, el hecho de tener que viajar prácticamente cada 15 días, se nota bastante en una dinámica de un equipo y en el tema de la profesionalidad. Es cierto que no es una liga profesional, pero sí que es semiprofesional, y en EBA se compite bien. Pero cuando se llega a LEB, la competitividad es otroa y tienen un nivel espectacular. Además, ese año había muy buenos jugadores y aprendí muchísimo.

¿Cómo valora su paso por Guadalajara? ¿Cree que fue uno de sus momentos más dulces?

Sí, sin duda fue el momento más dulce y enriquecedor. Allí aprendí mucho como jugador y aprendí a lidiar con situaciones complicadas tanto de juego como fuera del campo.

No todos los días se meten 40 puntos y se valora 41...

Efectivamente, no todos los días. Yo vi que entraban y seguí tirando, y mis compañeros me pasaban la bola. Recuerdo hacer una entrevista y dije que, evidentemente, sin mis compañeros no hubiera podido meterlos.

Durante esa época con el CEBA Guadalajara se enfrentó, precisamente, al Amics del Bàsquet en varias ocasiones como la Copa o los play-off. ¿Cómo recuerda esos encuentros?

Muy competidos. Siempre era una gozada jugar contra Amics Castelló porque eran de los mejores y teníamos una rivalidad sana entre los dos clubes, así que sabías que tenías que hacer el partidazo para ganarles siempre. Tanto nosotros (Guadalajara) como ellos (Amics Castelló) teníamos un gran equipo, así que los dos sabíamos que íbamos a estar arriba.

Como rival del equipo de La Plana, ¿cómo ha visto la evolución del equipo de Toni Ten?

La verdad es que el trabajo de Toni Ten en el club es ejemplar pero, más que el trabajo de Toni, es el trabajo de Toni (Ten), de Frederic (Castelló), del presidente Luis (García), de Tony Ripoll, de Juanjo (Luis Romero), del fisio Vicente (Monfort)? Es el trabajo de todos para hacer de Amics Castelló un equipo que poco a poco se ha ido haciendo un sitio.

¿Qué le motivó a fichar por el TAU Castelló?

Recordaba aquellos enfrentamientos y sabía, más o menos, cómo va la política del club, el tema de los entrenamientos y el trato con los jugadores, y me gustaba. Nadie me ha hablado mal de este equipo. Me gustó mucho unirme a un equipo del que sé que es competitivo, que tiene ese gen ganador y ese gen de molestar a cada equipo que se le pone enfrente en cada partido, y como yo me considero un jugador así, creí que encajaría.

En Castelló, cuando llegó la noticia del fichaje del «pelirrojo», la afición se mostró bastante contenta.

Lo agradecí un montón porque no me esperaba tan buen recibimiento. Pensé que venir a un club en el que tanta gente quería mi llegada implica responder. De momento, me gustaría que las cosas estuviesen saliendo mejor, pero estoy trabajando y se está viendo que poco a poco van llegando. La verdad es que estoy muy agradecido de que tanto el club como la gente me hayan recibido así.

El equipo no empezó con demasiado buen pie esta temporada, pero ahora parece que ha empezado a levantar cabeza. ¿Cómo está el vestuario?

El vestuario está bien. Evidentemente estuvimos tocados por aquellas derrotas que tuvimos, pero nada fuera de lo normal. De hecho, el vestuario siempre nos hemos llevado bien y somos un gran vestuario; me parece que de los mejores en los que he estado. Entonces, analizando el inicio de temporada, creo que somos un equipo que puede molestar a cualquiera y que puede ganar a cualquiera, por lo que nos decepcionó mucho el hecho de ver cómo estábamos porque creíamos estar bien preparados.

¿Qué objetivos se plantea el equipo de cara a la vuelta?

Yo creo que el objetivo es el mismo: competir cada partido e intentar ganarlo. Creo que somos un equipo que no podemos menospreciar a nadie, pero tampoco tenemos que sentirnos intimidados por nadie. Cada partido tenemos que salir como si fuera el último y lo que tenga que ser el 28 de abril que es el último partido contra Palma, será. Si estamos en play-off, perfecto; si no estamos en play-off y lo hemos dado todo en la segunda vuelta, ha habido mala suerte y hay que seguir.