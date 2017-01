Calleja: «Entrenar al Castellón es un reto»

Manu Calleja (Beranga, 1975) tiene claro a qué y por qué ha llegado al CD Castellón. Con un equipo que acumula dieciséis jornadas sin perder y que se encuentra en la segunda posición de la tabla del grupo VI de Tercera División, el entrenador cántabro no ha dudado en aceptado el reto de sustituir a Frank Castelló y llevar a Segunda B al conjunto albinegro. Eso incluso sabiendo que el club vive una situación extradeportiva más que delicada, que los jugadores arrastran un mes y medio sin cobrar y que la propiedad de la entidad está pendiente de resolverse en los juzgados.

«El sábado pasado recibí una llamada de David Cruz para ver si me quería hacer cargo del equipo. Me fue muy sincero al explicarme todos los problemas que hay en todos los aspectos y le creí, por eso estoy aquí», comenzó diciendo el nuevo inquilino del banquillo albinegro, quien ha firmado solo hasta final de temporada.

Manu Calleja, quien ha entrenador a equipos españoles como el SD Noja, Santoña CF, SD Logroñés o el Conquense y también a extranjeros como el Union Douala de Camerún o el Al-Nasr de Omán, dijo haberse encontrado un vestuario «mejor de lo que me esperaba» e, incluso, «ilusionado». «Tengo muy buen rollo con ellos. Unos jugadores están más contentos que otros y hay quien lo ve como una buena oportunidad para tener opciones que antes no tenía. Está claro que cuando se da un cambio así hay jugadores a los que les sienta peor y a otros mejor, pero están mejor de lo que me esperaba».

Preguntado por si había algún jugador que le había comunicado su intención de abandonar el club debido a la mala situación económica y los continuos desplantes de su presidente, David Cruz, el técnico cántabro fue rotundo: «Les he dicho que el mercado se cierra el día 31 y les he preguntado si alguno se quería ir, y todos me han dicho que están a muerte con el equipo y que quieren seguir». Él sabe también que Frank Castelló no había cobrado desde septiembre, pero no teme a eso. El año pasado estuve en el Conquense, que estaba en descenso y tenía una situación económica complicada y acabamos campeones de liga», apostilló.

Sin salidas, pero con llegadas

Incluso desveló Manu Calleja que había algún jugador que le había comentado que debían reforzarse en algunas posiciones. «Tengo 15 días para ver al equipo y, a partir de ahí, pasaré un informe a la dirección deportiva para ver si podemos incorporar a alguien», comentó, a lo que no dudó en anunciar que en las últimas horas habían llegado «numerosos ofrecimientos» de jugadores al club.

Todo dependerá, obviamente, de la situación económica, que no es nada boyante, aunque con el regalo que se ha encontrado, el preparador albinegro no tiene previsto modificar en exceso el juego del equipo. «Los entrenadores tenemos que ser listos y, si algo funciona, tocar lo menos posible. Pero luego todos tenemos nuestro librillo y hay matices. Hay cosas en las que trabajaremos porque son mis conceptos, pero vamos a ser igual de competitivos porque a mí me gusta jugar a ganar», sentenció Manu Calleja, quien públicamente no quiso entrar a valorar la destitución de Frank Castelló y se limitó a decir que «para opinar sobre las personas hay que conocerlas bien», en clara alusión a las declaraciones del técnico de Bocairent sobre la llegada del cántabro al banquillo del Castellón.

Polémicas y cruce de mensajes al margen, el nuevo entrenador del conjunto albinegro dejó claro que quiere recuperar a los aficionados que han dejador de ir a Castalia y pidió que se le juzgue por sus «hechos» a final de temporada. «Cuando me hablan del Castellón lo primero que me venía a la cabeza era Castalia lleno como contra el Gavà. El Castellón tiene una afición que no es de esta categoría. Yo vengo a sumar y todos debemos sumar esfuerzos para conseguir nuestro objetivo. Esto es el Castellón y decir que has entrenado a este quipo es un orgullo y una gran responsabilidad. Sé que es un reto porque tenemos una afición exigente que me va a mirar con lupa, pero yo he venido para ascender», concluyó el entrenador cántabro.