«Hemos tenido la espada de Damocles sobre nosotros 6 años»

El alcalde de Suera, el socialista José Martí, respira aliviado, pero no feliz, tras la sentencia de la Audiencia de Castelló que le absuelve a él, a los ediles del mandato 2007-2011, al arquitecto municipal y a la secretaria del ayuntamiento de un delito de prevaricación medioambiental por otorgar una licencia a un constructor, vecino de la localidad, para construir una vivienda en un terreno no urbanizable integrado en el parque natural de la Serra d'Espadà. Para todos ellos, el fiscal pedía tres años de cárcel que se han quedado en nada. Sin embargo, la sala solo ha condenado al constructor de la vivienda como autor de un delito contra la ordenación del territorio a seis meses de prisión y una multa de 2.160 euros.

«¡He estado seis años imputado!», exclamó Martí, quien lamentó que durante todo este tiempo «hemos tenido la espada de Damocles sobre nosotros». Todos los políticos implicados y el personal municipal, como adelantó ayer Levante de Castelló, han logrado salvar sus cabezas, y aunque este profesor de Ética resaltó su «honestidad» desde el principio, no olvida los costes políticos que ha tenido este una acusación «tan injusta y desproporcionada».

Alcaldía

Al estar investigado «es más complicado que cuenten contigo, de ir en alguna lista», afirma Martí, que a pesar de todo logró revalidar la alcaldía en Suera y presidir la Mancomunidad Espadán-Mijares. Además, a la hora de elaborar la candidatura en el ámbito local también fue complicado, ya que suele ser gente que simplemente «quiere favorecer al pueblo» pero que posteriormente comprueba a lo que está expuesto. Además, el hecho de «salir en los periódicos junto a la petición de cárcel también fue muy duro».

El primer edil defendió una vez más su inocencia: «El proyecto estaba firmado por las personas competentes, sin reparo de legalidad, con informes favorables de nuestro técnico y de la conselleria, no han infracción previa, en ningún momento la conselleria impugna la licencia...», alegaciones que recoge la sentencia de la Audiencia de Castelló.

La sentencia señala que no se puede decir que la decisión del ayuntamiento fuese arbitraria, «pues se trata de una licencia de obras condicionada a la obtención de los informes favorables por parte de las Consellerias correspondientes y que antes de iniciarse la obras se presentara el proyecto de ejecución», a la vez que se advierte al promotor que la construcción deberá ir ligada a las prácticas agrarias o forestales.

De esta forma, concluye que no hay prueba que fundamente la existencia de un plan ideado de antemano por los acusados que tuviera como finalidad conceder una licencia de obra al promotor eludiendo todos a algunos de los cauces legalmente establecidos.

Por otra parte, la sala indica que el arquitecto municipal se limitó a realizar un informe favorable del proyecto básico porque en el aspecto constructivo «no apreció ninguna irregularidad» y no informó favorablemente una construcción contraria a las normas de la legislación vigente. En la misma línea, la sentencia absuelve a la secretaria, al considerar que la misma «ni vota ni resuelve» y no hay prueba de que pretendiera favorecer al promotor. No obstante, la sentencia condena al promotor por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que modificó el proyecto, no coincidiendo la construcción realizada hasta entonces por el volumen y superficie con los planos

Cronología

Los hechos se remontan al 21 de abril de 2008 el constructor solicitó al Ayuntamiento de Suera licencia para construir una vivienda unifamiliar aislada en parcelas que se encontraban en suelo no urbanizable común y estaban incluidas dentro del ámbito del parque natural de la Serra d'Espadà para lo que aportó un proyecto básico. Tras varios trámites, el 29 de enero de 2010 el consistorio, con informes de las Consellerias de Medio Ambiente y de Agricultura, así como del técnico municipal y de la comisión de obras, concedió la licencia solicitada.

Una inspección en 2010 del Seprona determinó que el constructor realizó una edificación que no coincidía con el proyecto aprobado. De hecho, la alcaldía dictó un decreto el 18 de junio de 2010 en el que suspendía las obras y acordó incoar un expediente de disciplina urbanística.