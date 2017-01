Carácter, estudio y fútbol

«Tiene muchísimo carácter y una frase mítica: ´con mi pan no vas a jugar´», señala el delantero vasco

Carácter, estudio y pasión por el fútbol. Esos son los rasgos en los que coinciden los exalbinegros Iker Zárate y Álex Ruiz a la hora de definir a Manu Calleja, el nuevo entrenador del Castellón, con el que coincidieron años atrás en sus carreras.

«Es cántabro, pero no es el típico entrenador del norte», comenta el delantero Zárate, que jugó para él en Portugalete y Balmaseda. «Es un apasionado del fútbol, para mí un entrenador muy bueno. Estudia mucho a los rivales. Le gusta jugar desde atrás, con centrocampistas creativos, pero también manejar alternativas. Juega con un nueve de referencia y otro delantero más hábil». Zárate lo compara con otro conocido en Castalia: el catalán Joan Esteva. «En cuanto a estilo de juego es similar», comenta, «luego Manu tiene muchísimo carácter. Se mete en la cabeza del jugador y es un gran motivador. Quiere vivir del fútbol y tiene una frase mítica, ´con mi pan no vas a jugar´. Mis recuerdos con él son buenos».

Las dudas de Zárate llegan en el aspecto extradeportivo. Manu Calleja recoge de manos de Frank Castelló al segundo clasificado del grupo valenciano de Tercera, pero en un paisaje social e institucional delicado. «Yo estoy al día de lo que pasa en el Castellón, porque es un club que marca a todos los que pasamos por allí. Es un grande de España, pero por desgracia está dirigido por gente que no quiere el club», explica, «Manu habrá preguntado e investigado, pero creo que no sabe todo lo que hay detrás. No lo sé a ciencia cierta, pero es mi impresión. Habrá valorado pros y contras».

Experiencias

Entre los contras asoman las estrecheces económicas de la entidad que preside David Cruz. El portero Álex Ruiz, que jugó para Calleja también en el Portugalete, llegó este verano al Conquense, justo cuando se había marchado el ahora entrenador del Castellón. «Aquí estuvieron hasta cuatro meses sin cobrar y a pesar de todos los problemas supo manejar la situación», apunta, «y fueron campeones. La situación no le va a venir nueva».

Álex Ruiz ve en Calleja «un entrenador que sabe lo que quiere, que transmite con claridad cómo quiere jugar». Como Zárate, destaca por encima de cualquier aspecto «su carácter» y su predilección por el 4-4-2, «aunque se adapta a lo que sea».