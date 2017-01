Nules y Borriana asumirán el Plan Especial de Marjaleria en un 60-40 %

Los ayuntamientos de Nules y Borriana encaran el 2017 con el compromiso adquirido de redactar el Plan Especial de la Marjaleria, un documento urbanístico con el que pretenden sentar las bases de la ordenación de un territorio cuya mayor problemática ha sido la proliferación de construcciones sin licencia en terreno rústico, no urbanizable y en muchos casos de especial protección. Para ello, los municipios asumirán un porcentaje del total de la inversión: el 60 %, Nules y el 40 %, Borriana, según confirmó ayer el concejal de Urbanismo de la primera población, Adrián Sorribes.

Lo cierto es que en ninguno de los presupuestos ya aprobados en ambos ayuntamientos se contempla una partida específica para la redacción de este documento. Así lo reconocieron tanto Sorribes, como su homólogo en Borriana, Bruno Arnandis, que explicó que «no tenemos una partida específica, pero iría dentro de una para asistencias técnicas», confirmando que «hemos contemplado el plan especial». Lo mismo sucede en Nules. Sorribes precisó que en sus cuentas municipales existe una partida genérica denominada «trabajos técnicos», en la que se ha reservado el dinero necesario para hacer frente a su parte de los 60.000 euros que podría costar la contratación.

Sobre el cálculo de porcentajes que correspondería a cada localidad, Adrián Sorribes señaló que, si bien Nules cuenta con un mayor número de hectáreas en la marjaleria «Borriana tiene más viviendas», por lo que el cálculo pretendería equilibrar la aportación de cada ayuntamiento para un documento urbanístico que, una vez redactado, «cada uno deberá adaptar a su propio PGOU».

El edil de Nules reconoció que en realidad no sería necesario acometer el Plan Especial de forma conjunta, pero detalló que la razón de hacerlo así persigue «unificar criterios». La problemática de la marjaleria es similar en ambos casos, aunque con las particularidades de cada población, ya que en el caso de Nules hay menos viviendas construidas y están más diseminadas, pero cuenta con más territorio afectado por el Catálogo de Zonas Húmedas. De hecho, según Sorribes, en el caso de la creación de un futuro paraje natural protegido, del 100 % del territorio afectado, el 70 % sería de Nules. De este modo, la decisión de confeccionar de manera coordinada el plan urbanístico se justifica en que «las normas que se apliquen sean las mismas».

Para Adrián Sorribes que la redacción del Plan Especial no aparezca en ninguno de los dos presupuestos no será impedimento para que se ejecute. Tanto es así que quiso insistir en el compromiso de su ayuntamiento a la hora de cumplir con este compromiso en 2017, como estaba previsto, incluso si se diera el caso de que, finalmente, en Borriana no se priorizara su ejecución para este año. De hecho, el edil de Nules explicó que «el agente contratador será nuestro ayuntamiento y después Burriana nos pagará a nosotros su parte proporcional».

Críticas en Borriana

Sobre esta cuestión, desde el partido independiente de Burriana (Cibur) se efectuó ayer una crítica contundente sobre el posicionamiento que ha adquirido el equipo de gobierno. Mariola Aguilera declaró que «el tripartito ha dejado morir el Plan de Minimización de la Marjal de Borriana, un trabajo hecho de 2008 a 2012 y que no han querido recuperar». Aguilera dijo que «no solo desprecian a más de 3.000 familias de Burriana que tienen terrenos en la zona, sino que además paralizan la solución a los vecinos de Nules» ya que al ser un proyecto conjunto, ninguno de los municipios puede ejecutarlo por separado.

En la recta final de la pasada legislatura, la Conselleria de Infraestructuras, con Isabel Bonig al frente, asumió la redacción de este plan e incluso se presentó un borrador a los ayuntamientos que realizaron sus aportaciones sin concretar nada. Con el cambio de gobierno, tanto en los consistorios como en la Generalitat Valenciana, la nueva responsable del área, Mª José Salvador, trasladó a los municipios la responsabilidad de su redacción, que cada cual deberá enmarcar en sus propios PGOU.