La citricultura té futur

Parlar de cítrics a les nostres comarques és sinònim de Clemenules, la varietat més comuna als nostres camps. La campanya d'enguany serà desastrosa i una part molt important no es collirà. Les pluges han afectat greument la producció i les liquidacions, en molts casos, no compensaran els costs de producció.

Però la UE té gran part de culpa en la situació extrema a la qual hem arribat. El Parlament Europeu va ratificar un acord amb diversos estats sud-africans que permet la importació de cítrics fins al 30 de novembre, un fet que ha provocat que encara baixaren més les vendes de la Clemenules.

Des de Compromís considerem que la citricultura i el conjunt de l'agricultura valenciana té futur, ja que són un element estratègic per a un model productiu diversificat. La defensa de la dignitat del camp i dels llauradors és primordial per a nosaltres i, des de les institucions, hem mostrat el rebuig a aquest pacte comercial i hem reclamat accions al Ministeri.

L'eurodiputat Jordi Sebastià va encapçalar el vot en contra de l'acord de l'Eurocambra, una inicativa que no van seguir els representants del PP ni els socialistes. A escala local, Compromís per Almassora va impulsar al ple del nostre municipi una declaració institucional per demanar que el govern d'Espanya actue.

La producció ecològica, un mercat en constant creixement a Europa, pot ser un element clau per augmentar els ingressos dels productors i diferenciar els nostres cítrics i l'agricultura valenciana en conjunt. La Conselleria ha presentat el I Pla de la Producció Ecològica, amb el qual es pretén passar del 6 % de la superfície eco actual a un 20 %. El camí que ens queda per recórrer és llarg però la innovació, la recuperació de les tradicions agrícoles i l'aposta per un producte de qualitat són l'alternativa per garantir el futur de la citricultura.