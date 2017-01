De todos los colores

El Villarreal actuó a la manera de los Reyes Magos tal que la noche que separa el día de Reyes de la víspera que todavía no sabemos cuál de los dos es más emocionante. El Villarreal, decía, dejó dos regalazos morrocotudos a los espectadores de Anoeta y, de paso, a la Real Sociedad, que por si no lo sabían ha ido recuperando partido a partido los abonos para esta temporada que no había renovado por disconformidad con el rendimiento del equipo. Los vascos son así, chicarrones del norte, por lo que se ve con escasa capacidad para la complacencia para el caso de que el otro no haga antes merecimientos. Después del partido disputado el jueves, los abonados que todavía no han renovado, si es que queda alguno sin hacerlo, no tardarán a acudir. Un partido casi redondo y un resultado que tiene poco que ver con lo que fue el partido. El submarino amarillo ofreció dos goles increíbles a la Real Sociedad, uno de ellos el de mayor rango, el otro también y solo uno, el tercero, fue el resultado de una gran jugada de la Real. El sistema defensivo hizo aguas por todas partes y, lo que es más extraño, que hasta Asenjo se apuntara a colaborar activamente en ellos. Particularmente en uno, porque en el otro fueron los dos defensores a los que el delantero de la Real se ventiló tal que si fuera aprendices.

El partido llegó al tres a cero, lo que quería decir que la eliminatoria había sido resuelta, pero como quiera que cualquier rival hará bien en no conceder al conjunto amarillo la menor oportunidad, por pequeña que sea y el portero de la Real no lo podía abarcar todo con la mirada, pasó lo que pasó, y volvemos sobre el asunto. Y el asunto es que lo de Manu Trigueros ha alcanzado una categoría sublime. Después de su gol en Anoeta y con su equipo vencido por tres goles a cero, el de Talavera de la Reina se inventó un gol de la nada que tuvo varios efectos: el primero una sorpresa monumental para los aficionados vascos que veían el resultado como garantía de superar la eliminatoria y se encontraron con que el gol que puede valer el doble y en esas estamos.

El segundo, la devolución en parte para con los suyos que pasaron de la resignación a la esperanza, a condición de que todo el mundo, todo el mundo es la plantilla del Villarreal, se reúna democráticamente y acuerde por unanimidad que la eliminatoria hay que salvar, siquiera sea por propia estimación. Y la tercera es la confirmación de la explosión definitiva de Trigueros, también para que, si bien con Bruno el seleccionador anterior actuó de manera impresentable, reo como era y es de los periodistas madrileños, no puede hacer lo mismo Lopetegui con Trigueros, porque estaría feo y de lo contrario quedaría retratado para los restos. Ya se sabe que pertenecer a la plantilla del Villarreal no es precisamente una plataforma para alcanzar la internacionalidad en el primer equipo nacional; otras internacionalidades menores sí han contado con futbolistas del submarino vetados para la primera.

Curiosamente, cuando la excepción que dicen que confirma la regla se ha producido cuando Marcos Senna o Cazorla han formado parte de la selección sus actuaciones han rozado la perfección, pero eso es agua pasada. Manu Trigueros, que como se sabe no es delantero, está marcando goles, la mayoría entrando desde la segunda línea, los ha dibujado de todos los colores, con una pierna, con la otra o con la cabeza, sin ser expresamente un cabeceador.

Desconocemos, cómo saberlo, si la pertenencia en el Villarreal de Trigueros será corta o larga, dicho sea en función de alguna oferta irrechazable que llegará, probablemente, de algún equipo europeo potente, capaz de pagar la cláusula de rescisión.

La eliminatoria estuvo prácticamente perdida en buena parte del encuentro, pero el gol de Trigueros rebajó las dificultades en alto grado, pero quedan noventa minutos en casa y la mala suerte del jueves no tiene por qué repetirse a condición de competir como saben no empeñarse en marcar el segundo gol antes que el primero. Y enseguida el Barça. El Madrigal se ha convertido en un coliseo en el que cada confrontación es un regalo.