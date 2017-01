C's reprocha al bipartito el retraso de los presupuestos participativos

El portavoz adjunto de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Castelló, Manuel Paduraru, ha reprochado al bipartito que «aún no hayan iniciado los trabajos para elaborar los presupuestos participativos de 2017». En este sentido, el edil ha trasladado «el temor de Ciudadanos a que se pierdan estas inversiones por plazos». «Si para 2016 los proyectos se concretaron en diciembre de 2015, y aún así el equipo de Gobierno estaba licitando los proyectos 'in extremis', no sabemos qué va a pasar este año que ni siquiera se ha pedido todavía a las asociaciones las propuestas».