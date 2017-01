Escribá busca el equilibrio

Fran Escribá ultima la preparación del encuentro del domingo contra el FC Barcelona. El entrenador del Villarreal CF sabe que no es un partido cualquiera y que, para intentar ganar al conjunto catalán, deberá conseguir que sus jugadores salgan al 200 por ciento de concentración desde el minuto 1 en El Madrigal. Así lo manifestó ayer tras la penúltima sesión preparatoria de los suyos cuando aseguró que si su equipo quiere lograr un resultado positivo deberá buscar la portería rival y no ceñirse solo a defender.

«Es importante que tengamos en la cabeza la portería contraria. Se puede empatar a cero, pero lo normal es que haya gol. Hay que defender lo mayor posible, pero mirando la portería rival. Estamos capacitados para marcar gol y la idea es ganar», dijo el entrenador valenciano.

«Vi el partido de ayer (en referencia al del jueves). En San Mamés se suele sufrir y ayer (por el jueves) el Athletic hizo cosas muy bien, sobre todo en la primera parte. El Barcelona toma sus riesgos, pero te puede pillar muy abierto», añadió Escribá, quien tomará el encuentro copero entre ambos como una referencia a la hora de afrontar el choque ante el cuadro que dirige Luis Enrique en el feudo villarrealense.

Asimismo, Escribá reconoció que aunque les preocupa su juego colectivo, el Barcelona tiene «individualidades extraordinarias», lo que obligará a su equipo a defender como equipo e intentando hacer buenas ayudas. «Habrá que estar muy juntos, dejando poco espacio entre líneas. La teoría la sabemos, pero a veces no es fácil de aplicar sobre el campo. La dificultad es máxima, pero creo que podemos hacerles daño», indicó el preparador valenciano.

Preguntado sobre la derrota sufrida esta semana ante la Real sociedad y por cómo afrontan los suyos este encuentro, Escribá reconoció que les faltó acierto en los últimos metros. «El 3-1 no hizo justicia a los méritos que hicimos. Hay que aceptarlo. El equipo jugó bien, pero en los últimos 25 metros ellos estuvieron más acertados», comentó y añadió que «los jugadores son profesionales y el hecho de haber cosechado un mal resultado en el inicio del año no quiere decir que no estuviésemos enchufados. Queremos ganar para seguir en las posiciones en las que estamos.

Además, se mostró convencido del gran ambiente que aportará la afición al partido en el día que se producirá el cambio de nombre del estadio, para lo que se ha preparado una fiesta antes del encuentro.