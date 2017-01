Joao Vitor no será el único en llegar

Son difíciles de explicar muchas de las últimas decisiones que se están adoptando en el CD Castellón, pero lo único claro es que su todavía presidente David Cruz se quiere aferrar el cargo contra viento y marea. Cuando parecía estar más fuera que dentro, ahora vuelve a las suyas y ha empezado la operación refuerzo del equipo albinegro. El primero en llegar ha sido un joven delantero al que hay que darle el beneficio de la duda, pero que del equipo del que procede no había disputado ni un partido en la presente temporada, al menos bajo el nombre de Joao Vitor Avelar Riberiro (no ha aparecido en ninguna de las actas de partidos disputados por el Alcobendas B de Tercera, por donde ya han desfilado tres entrenadores: Óscar Mena, Javi Moreno y ahora Fran Blasco).

Compañeros suyos que la temporada pasada jugaron en el juvenil del Alcorcón reconocen que «no es un mal futbolista, pero hay que estar muy encima de él porque se entretiene bastante. No era titular indiscutible; tenía sus minutos». Esta semana aterrizará por Castelló este delantero brasileño que ha estado en la cantera de varios conjuntos de Madrid. Llega a coste cero y, al parecer, llegarán otros sin que le cueste nada a las maltrechas arcas albinegras.

Choca bastante que se incorpore a un chaval de 19 años que no conoce nada del Castellón ni de Castelló y no se le dé la oportunidad a un chaval de la cantera albinegra. Con la llegada de este delantero, Joao Vitor, las posibilidades de que debute por ejemplo el capitán y goleador del juvenil A, Víctor Felip, se complica un poco más. Este delantero entrena toda la temporada con el primer equipo y el fin de semana juega con el juvenil. A Frank Castelló se le destituyó por no prestar atención al trabajo que se hace en la cantera del Castellón, según el comunicado que hizo público el club.

¿Ahora a por un portero?

Tras la llegada del joven delantero brasileño Joao Vitor se abre el abanico para que lleguen futbolistas a coste cero, mientras que si hay muchas altas supondrá la salida de más de un futbolista de la actual plantilla. Ha trascendido la posibilidad de que uno de los que pueda llegar al Castellón sea un portero. Así es que atentos tendrá que estar el personal para ver qué movimientos se producen en la plantilla en los próximos días. El mercado invernal se cierra el próximo 31 de enero.

Con la salida de Frank Castelló, uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Castellón en los últimos años, el todavía presidente de la entidad castellonense, David Cruz, vuelve a tener controlado el vestuario. Con el preparador de Bocairent eso era un coto inaccesible para el máximo accionista. El vestuario estaba con el entrenador y contra el máximo propietario. Ahora ha puesto a un hombre de su confianza, de ahí que haya trascendido que ahora en el vestuario los futbolistas no hacen comentario alguno en contra del que manda para evitar filtraciones a un Cruz, el cual no tiene el menor de los reparos en cargarse al que le lleve la contraria, o al primero que alce la voz en su contra.

Y que hay uno o varios futbolistas que están por la labor de abandonar la disciplina del Castellón está bastante claro. Ya lo advirtió el ex entrenador Frank Castelló, aunque luego su sustituto dejó entrever todo lo contrario. Y es que enero será un mes fundamental para este equipo que hasta antes de la salida del preparador valenciano jugaba y funcionaba muy bien. Queda por ver cómo responde el plantel con otro inquilino en el banquillo.