Mirant l'ou de la serp

La crisi econòmica i el deteriorament del sistema democràtic tant als Estats Units com a Europa estan propiciant un escenari perfecte per a l'ascens de moviments d'extrema dreta, envaint l'amable quotidianeïtat de la nostra societat. Em ve al pensament -salvant les distàncies- el film d'Ingmar Bergman «L'ou de la serp", quan l'inspector Bauer constata que la por s'ha instal·lat a l'Alemanya del 1923 i es mostra inquiet per una societat on res funciona excepte aquesta por. Bergman retrata així una societat que és com l'ou de la serp el qual, sota la fina membrana, amaga el rèptil que naixerà: el feixisme. A hores d'ara també s'observa una Europa amb anestèsia col·lectiva on grups socials cada vegada més nombrosos alimenten la por als refugiats, amb el consegüent perill de convertir-la en la por als diferents, i una vegada creada aquesta categorització el conjunt va ampliant-se en un imaginari col·lectiu d'éssers humans que no són benvinguts, com quan parlem d'una persona non grata.

També als Estats Units, partint de la versió més reaccionària de la tradició política americana, un fanàtic whasp (blanc, anlglosaxó i protestant) com Donald Trump ho ha entés a la perfecció; amb l'oratòria del capitost (demagògia populista) ha conquerit la presidència del seu país, i ho ha fet simplement agitant la por i assenyalant possibles amenaces en determinats grups no whasp, especialment musulmans i hispans; és allò de propiciar culpables del malestar social existent. De pas, i com qui no vol la cosa, també s'aconsegueix desviar l'atenció sobre les causes reals de la inseguretat social i de la pèrdua d'estatus classista.

Una sensació de calma tensa prèvia a la tempesta planeja des de fa temps i es percep la inquietud en les converses i les actituds. Els mass media ens distreuen i en molts casos fan per minimitzar el problema però en cada nova consulta electoral, siga en Rússia, Àustria, França o països de l'Europa de l'Est -per esmentar alguns exemples notables- les opcions totalitàries guanyen pes. Al mateix temps la dreta liberal fa el seu discurs més reaccionari encara i l'esquerra socialdemòcrata tradicional sembla en fora de joc, en actitud revisionista de principis solidaris que formaven part del seu ADN polític des del final de la II Guerra Mundial.

D'especial interès és allò esdevingut a la Gran Bretanya, on s'ha produït el que Owen Jones anomena demonització de la classe obrera, o siga, una resposta de racisme social front a la depauperació social d'amplis barris marginals de les grans ciutats, atorgant als seus habitants la despectiva denominació de chavs, la qual fa referència a un segment de la població menyspreat, considerant-lo d'impossible integració pel sistema i únics responsables ells mateixos de la seua penosa situació. De mica en mica -amb la col·laboracio d'amplis mitjans de comunicació- ha pres força la falsa idea de què tothom és classe mitjana excepte els chavs. Aquesta demagògica argumentació també està emprant-se per tota Europa; així doncs, hem descobert una nova variable de la filosofia de la víctima propiciatòria tan pròpia de la doctrina feixista. Contràriament a aquesta propaganda, la realitat és que la societat europea occidental és cada vegada menys interclassista i que augmenta constantment la desigualtat de les rendes altes respecte a les mitjanes i baixes. Al voltant d'això l'economista Thomas Pikkety («El capital al segle XXI») aporta dades incontestables d'aquest creixent fenòmen.

Davant d'aquest panorama les polítiques socials i econòmiques de la Unió Europea, des del 2008, han estat guiades pel neoliberalisme més flagrant i han contribuït al deteriorament del projecte europeista, la qual cosa ha reforçat la posició ultrapatriòtica i aïllacionista de l'extrema dreta i un major ressò del seu discurs. En el cas d'Espanya l'elevadíssim atur, la vergonyosa precarització de l'ocupació i la incertesa respecte al futur del sistema de pensions duen, tot plegat, a la desesperança i es projecta políticament en una progressiva desafecció de la ciutadania als dos grans partits hegemònics des de la Transició, molt més acusat al PSOE que al PP. La paradoxa del cas espanyol és que un país amb potents indicadors de pobresa real no ha presenciat la irrupció d'un partit d'extrema dreta a l'estil del Front Nacional francés de Marine Le Pen, però cal observar que l'extrema dreta espanyola es troba absolutament còmoda a dins del PP.

Per concloure em sembla molt escaient la següent reflexió del filòsof i politòleg Reinhard Kühnl al final del seu premonitori estudi «Liberalisme i Feixisme. Dues formes de domini burgés» -publicat en 1971- la qual pot encaixar en l'actual conjuntura: «Avui mateix es mantenen les bases socioeconòmiques amb capacitat de fer emergir un règim feixista i, de fet, depén dels interessos concrets de la classe dominant, d'una banda, i de l'estratègia política de l'esquerra, d'una altra, que el feixisme passe de ser una possibilitat a esdevenir una crua realitat».