«El Plan Especial de la Marjaleria posiblemente no sea bueno para nadie»

El Ayuntamiento de Nules se mantiene firme en su determinación de desbloquear el problema de la marjaleria con la redacción del Plan Especial que pretende regular los usos de la zona, para lo que se ha presupuestado para 2017 el dinero necesario para contratar la confección de este documento urbanístico, aunque el alcalde de la localidad, David García, quiso precisar que una vez aprobado «posiblemente no sea bueno para nadie», aunque supondrá el desbloqueo de un problema «que se arrastra desde la legislatura 1999-2003».

Como ya explicaron ayer a través de Levante de Castelló los ediles de urbanismo de Nules y Burriana, Adrián Sorribes y Bruno Arnandis, el problema de la marjaleria en ambos municipios es muy similar, aunque con particularidades distintas. La práctica totalidad de la zona de marjaleria en el término municipal de Nules está incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, lo que supone el establecimiento de una especial protección para un territorio donde los propietarios afectados, tanto con viviendas como con terrenos agrícolas, desconocen con exactitud cuáles son sus derechos y sus obligaciones. A estas preguntas pretende dar respuesta el Plan Especial, que definirá al detalle qué se puede y no se puede hacer en unos terrenos que la Generalitat Valenciana está decidida a proteger, tal y como la consellera de Vertebración del Territorio, Mª José Salvador, confirmó en una reciente visita a la localidad.

Según el alcalde de Nules, «tendremos que hacer mucha pedagogía, porque la gente tiene que saber que el problema de las viviendas que están en situación ilegal y por lo tanto insalvable, no se solucionará». Pero también hizo mención a quienes «tienen una situación alegal y que por lo tanto no se verán obligados a derribar las construcciones». En estos casos, los propietarios tendrán que «realizar reformas para adecuarse a la normativa, y por lo tanto igual no les gusta el plan especial porque tendrán que hacer un desembolso», que en algunos casos podría ser importante.

Sin alternativa posible

Para David García no existiría alternativa posible. El documento urbanístico, que si se cumple la previsión se realizará a lo largo de este año, financiado al 60 y 40 % respectivamente por Nules y Burriana, contempla la posibilidad de minimizar el impacto de las construcciones en el entorno natural lo que, por ejemplo, haría indispensable la creación de un sistema de alcantarillado, que en la actualidad no existe. De este modo, García insiste en que «no decimos en ningún momento que el Plan Especial sea la salvación para todos», aunque sí que tiene el convencimiento de que es indispensable para no seguir manteniendo la situación actual, en la que la totalidad de las viviendas no tienen opción no solo a tener alcantarillado, sino servicios básicos como luz y agua, a parte de regularizar su situación.

Mientras esto sucede, no son pocos los que en los últimos meses se han decidido a derribar sus viviendas, conscientes de que no van a conseguir un respaldo legal ni administrativo a su situación, aunque otros se resisten a la espera de que la demolición sea el último paso. Problema distinto es el de los propietarios de terrenos agrícolas, mayoritarios en la zona, donde se están dando casos en los que se ha obligado a arrancar plantaciones enteras de naranjos por haber rellenado las fincas con tierra. También ellos tendrán que adaptarse a las normas que establezca el plan especial, que en principio pretende compatibilizar la presencia humana y la actividad económica, con la protección del entorno natural.