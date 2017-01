El Atlético recupera su viejo estilo para ganar en Eibar

El Atlético de Madrid se impuso ayer al Eibar (0-2) en Ipurúa gracias a los goles de Saúl y Griezmann en la segunda parte, en un partido en el que los rojiblancos fueron de menos a más y en el que desplegaron su viejo estilo, fuertes atrás para aprovechar sus ocasiones al contragolpe. Un tercio del césped del campo eibarrés estaba helado debido a las bajísimas temperaturas de la última semana, lo que condicionó la disputa del choque, ya que el balón no rodaba bien, especialmente en una banda.

En la primera parte fueron mejor los locales, que combinaron con más acierto y llevaron la batuta del juego, demostrando que son firmes en su feudo.

En la reanudación salió mejor el Atlético, más adelantado. Enseguida Fernando Torres centró desde la derecha, Lejeune dejó pasar un balón que se paseó por el área y un defensor desvió a córner. En el saque de esquina, realizado en corto, Saúl marcó de cabeza el 0-1 en una acción en la que remató en fuera de juego a pase desde la izquierda de Filipe Luis, pero la jugada no fue anulada y el tanto subió al marcador (minuto 53).

Saúl se animó con el gol y poco después disparó raso desde lejos y atrapó bien Yoel. En otra acción, Gabi centró desde la derecha y el esférico se paseó sin que hubiera rematador. El Eibar no se rindió y buscó el empate, pero sucesivos remates de Sergi Enrich y Pedro León no encontraron la portería porque golpearon en defensores rojiblancos. Pudo empatar el conjunto eibarrés, pero perdonó. Sin embargo, no lo hizo el francés Griezmann, quien inició un ataque en el que combinó con su compatriota Gameiro, quien acababa de saltar al césped, y que devolvió el balón con precisión a Griezmann, que anotó el 0-2 (minuto 73) que sentenció el favor a favor de los madrileños.