despoblació a l'interior

En la nostra província, tenim el privilegi de viure el millor de costa i interior en pocs kilòmetres de distància. Contem amb grans platges que el nostre Mediterrani banya, però també tenim grans espais i municipis amb gran contingut natural i mediambiental. Potser, esta proximitat produeix que en molts casos no percebem amb la claredat i rotunditat que mereix, la desigualtat que es produeix en serveis i oportunitats entre l'interior i la costa.

Per eixe motiu voldria dedicar estes línies per tal de donar llum i fer visible la situació de l'interior castellonenc, ja que any rere any la majoria de comarques d'interior venim patint el major problema que tenim: la despoblació. Les dades de l'INE són demolidores quan es publiquen cada fi d'any, on es demostra empíricament que els nostres pobles continuen perdent població.

Molts són els causants de la despoblació: menys serveis educatius, sanitaris i administratius, mancança d'oportunitats laborals amb menys possibilitats per als joves dels nostres pobles, l'envelliment de les persones de les nostres terres i la falta de naixement, l'escassa inversió en polítiques públiques per revertir la situació o les dificultats administratives que s'han anant ficant als nostres termes en matèries mediambientals i forestals en perverses situacions per als pobles i els ramaders, entre d'altres.

Però, precisament, un dels causants d'esta situació te molt a veure en les actuacions de les administracions, en la majoria dels casos supralocals. Des de fa anys han mirat massa de lluny este problema tant greu. I en el cas de les administracions locals, la falta de recursos fa que difícilment, per si mateix, puguen revertir esta situació.

Uns anys mes enrere, quan la bonança econòmica ho era també per a les administracions, esta situació no sols no es va reduir si no que es va incrementar abusivament per part de qui ens governava al Palau de la Generalitat i a la Diputació de Castelló.

Ara, aprofitant el canvi polític produït a la Generalitat, alguns canvis han començat a produir-se (millores sanitàries i educatives, actuacions importants en política forestal a iniciativa de Generalitat junt a Diputació que permetran crear brigades forestals de neteja dels boscos i creació de treball, el finançament local...).

Són gestos de la Generalitat que van pel bon camí, però que encara són insuficients desprès de 20 anys d'abandonament d'esta institució (més serveis socials, millora de la política tributària per als nostres pobles, millor gestió forestal, una legislació apropiada que continga les diferències dels nostres pobles...) Per altre costat, s'espera que la Diputació faça molt més que un simple lema "Repoblem", que amaga artificiosament la inacció o insuficiència d'esta institució per afrontar este problema. Des d'aquí a totes les institucions els envio un SOS, la situació de l'interior és greu, la població desapareix.