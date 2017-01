Encuentro casual con mural al fondo

A la hora de retomar estos artículos en el nuevo año, es bueno que nos paremos a hacer un poco de memoria. El recuerdo de hoy nos transporta al momento: hace tres décadas en que se produjo el encuentro casual entre Ferran Sanchis y el que suscribe.

El señor Sanchis acudió una mañana de 1987 al Gobierno Civil para resolver un asunto burocrático relacionado con la Fundació Huguet. Al parecer tenía que presentarse allí a aclarar un punto de los estatutos de la entidad. El viejo Gaetà Huguet Breva fue un rico castellonense que se marcó como objetivo «la vigorització de la raça», una meta que el benefactor no asociaba a ningún tipo de discriminación étnica, sino a un interés filantrópico a favor del ejercicio físico al aire libre entre los jóvenes del país. Una de las tareas en las que el señor Sanchis ocupaba su tiempo era precisamente la adaptación de aquella antigua literatura romántica a la nueva Constitución española. El guardia de la puerta, después de cachearlo y examinar con desdén la documentación, le mandó subir a la planta principal y que aguardara hasta que le llamara el oficial.

En la misma circunstancia me hallaba yo, quiero decir que también esperaba a que llegara mi turno, arrellanado en el tresillo de la planta principal y aguardando a que el secretario regresara del bar y se dignara a dar el placet a los estatutos de la asociación estudiantil del Col·legi Universitari de Castelló, el CUC, de la que era representante legal.

No nos conocíamos. Nunca antes habíamos coincidido y ahora estábamos los dos sentados en la planta principal del Gobierno Civil por cuestiones administrativas poco estimulantes. El señor Sanchis y yo mismo nos hallábamos frente al mural que ya se comentaba que iba a ser tapiado en breve plazo, pues representaba la entrada de los franquistas en Vinaròs con todo lujo de detalles: correajes, yugos y flechas y saludos a la romana. Aquello sucedió en la noche los tiempos, en 1938, y el encuentro casual con aquel desconocido, acontecía casi medio siglo después de la llamada "liberación"; justo unos días antes de que comenzara la obra de ocultación del conjunto de los nacionales rampantes, mediante un muro de ladrillos y un alicatado con un mosaico cerámico del pintor Manuel Safont.

Al señor Sanchis le hizo gracia que mi carpeta exhibiera una pegatina en el que se veía dibujada una manzana roja de la que asomaba un gusano (el CUC) portando una pancarta que decía: «Volem tota la poma». Se sobreentendía, por la consigna, que yo era partidario de una universidad ­­para la ciudad, emancipada de la Universidad Literaria. Con los años, aquel poema visual adhesivo experimentó un efecto singular y el CUC acabó en mariposa monarca, la Jaume I. El señor Sanchis, por su parte, resultó ser un escéptico que terció un comentario que me cogió por sorpresa: «L´Estudi General de València va ser resultat d´una butlla papal d´Alexandre VI de fa cinc segles; ¿esta universitat de Castelló qui la crearà,Wojtyla?».

El mural de los fascistas

Tras las debidas aclaraciones, el tema de conversación se apartó de los asuntos que nos habían llevado hasta allí y, sin más propósito que matar el tiempo, pasé a comentar la controvertida decisión de la gobernadora Pilar Brabo de tapiar el mural que teníamos en frente. Yo había sido alumno de dibujo de Ramón Catalán, el autor que realizó aquella obra de evidente factura fascista. En otra época, este pintor firmó la mayoría de los murales de los edificios públicos de la provincia. La camarada Brabo, por su parte, había pertenecido al Comité Central del PCE hasta fecha reciente, momento en que se pasó a la socialdemocracia y Felipe González le asignó el puesto en Castelló, una plaza de segunda sin aparentes complicaciones.

Pero la «Excelentísima» vio un problema en la estampa que presidía la antesala de su despacho y ordenó que cubrieran con un panel de cerámica toda aquella tropa facciosa que formaban un falangista, un requeté, un fraile y un alférez provisional. El cuarteto estaba acompañado por un grupo de pescadores que celebraban su llegada con el brazo levantado y ofreciendo sus capturas, a modo de tributo.

Entonces, el señor Sanchis cayó en la cuenta que en la pintura que teníamos en frente, la de los vencedores, faltaban los moros. «¿Com vol que estiguen?, si havien estat expulsats. I precissament el port de Vinaròs va ser un dels que el Virrei de València va habilitar per a l´embarcament de la morisma cap a Orà», le dije con la lección bien aprendida. «Però van tornar», replicó y completó: «Els moros van ser els primers a "allliberar" Vinaròs. Recorde que la "Cruzada" del 36 no va ser contra els infidels, sinó contra els liurepensadors».

Vaya, pensé, para una vez que los moros lucharon del lado de los ganadores, va y éstos se olvidaron de ellos a la hora de inmortalizarlos en el cuadro que recordaba su hazaña bélica. Según me explicó el cicerone del pasado, los nacionales partieron la zona republicana en dos por la costa. Ben Mizzian, el que le salvó la vida a Franco en África, comandaba el Tábor de Regulares y fue el primero que avistó el Mediterráneo. Este mohammed descendió por las montañas del Maestrazgo con la idea de ver el mar y el puerto de Vinaròs, el mismo por donde, tres siglos antes, habían sido expulsados de España sus hermanos de fe. A éste, en cambio, no iba a echarlo nadie, le esperaba una prometedora carrera militar en la nueva España, y todo porque un buen día, en medio de una refriega rifeña, él, Mizzian, se cruzó en el camino de "Franquito", entonces un coronel africanista, y lo libró de morir en la emboscada.



La ausencia del langostino

Entonces mi confidente ocasional recordó una copla que se cantaba en Cataluña el día del Apóstol: «Sant Jaume Patró d´Espanya/ feu aclarir tot lo món/ que tinc la bugada estesa / i la pasta vora el forn./ I la canalleta a casa/ que ploren que tenen son./ I si cal que altra vegada/ per podens donar la mà/ a cavall de l´euga blanca/ tornessiu a galopar/ No us ho penseu ni una engruna/ No ho deixeu pas per demà/ treieu als moros d´Espanya/ i a aquell que els hi va portar».

Yo, por seguir con la estrategia del hometot Sanchis, señalé que en la escena también se echaban en faltaban los langostinos, el gran símbolo de Vinaròs. Así fue como él me contó que los naturales de este pueblo le atribuyen a esta golosina nada menos que haber causado la muerte de Vendôme, el mariscal francés que sucumbió ante una mariscada. «¿Com és possible que els mariners del mural, si de debó estaven tant agraïts als feixistes, no els van oferir el millor i únicament els van omplir el cistell de morralla?».

Mi interlocutor parecía conocer la respuesta de antemano, pero utilizó esta leyenda de los langostinos vengadores, antes de rematar el relato. Para él la mención al crustáceo le iluminó el rostro. «És clar! Ja sé perquè Ramón Catalán no va pintar els llagostins al mural!». Esperé la respuesta. «El lagostí de Vinaròs és únic en la seua espècie, ja que a la cua llueix una pigmentació que s´assembla molt als colors de l´ensenya republicana: roig, groc i morat. Sí, este marisc exibeix a l´extrem la tricolor, la bandera dels vençuts a la guerra. Així doncs, que degué ser per esta raó que els pescadors del Maestrat no van poder obsequiar als seus "libertadors" amb el proscrit símbol de la "Liberté"».