El Villarreal cuenta hoy con todos los condicionantes para disfrutar de una jornada inolvidable. El submarino amarillo afronta esta tarde el primer día de una nueva era en su primera partido en casa de 2017. El Madrigal estrenará nuevo nombre y el conjunto castellonense dará un paso más para afianzarse en la élite del fútbol nacional y europeo con el estreno de la fachada cerámica de su remozado estadio. Además, para esta cita, los de la Plana contarán con un invitado de lujo como es el FC Barcelona. Un rival que asegura un ambiente de gala y que promete un entretenido espectáculo sobre el césped. Todos ingredientes para vivir un día para el recuerdo al que se le podría poner la guinda si el Villarreal supera al equipo azulgrana, algo que no sucede en el feudo amarillo desde hace diez años cuando los amarillos superaron al Barça de Frank Rijkaard por 3-1.

Asimismo, sería la manera perfecta de olvidar el sabor agridulce del duelo copero ante la Real Sociedad, en el que el equipo de Fran Escribá cayó por 3-1. Los amarillos, después de finalizar el pasado año con buenas sensaciones tras vencer en Liga al Atlético de Madrid y al Sporting de Gijón, no quieren verse enredados en una nueva mala racha como la que sufrieron entre noviembre y diciembre. Por eso necesitan sumar algo positivo ante el Barça (y si es el triunfo, mejor) para, aparte de mantenerse en puesto Champions League, acumular moral para buscar en miércoles también en casa la remontada ante los guipuzcoanos.

Para poder doblegar al Barcelona de Luis Enrique, que llega tocado tras la derrota en la Copa del Rey por 2-1 ante el Athletic de Bilbao y con la urgencia de necesitar la victoria para no distanciarse demasiado del líder, el Real Madrid, el Villarreal no podrá contar con Soldado y Cheryshev, ambos lesionados, ni con Bakambu, que se encuentra disputando la Copa de África con la RD Congo.

Pero estas ausencias no evitarán que los amarillos presenten su once más habitual. Víctor Ruiz y Bruno Soriano, a pesar de haber arrastrado molestias físicas durante la semana, podrán estar en el once. Atrás, Asenjo, Mario y Musacchio repetirán con respecto al duelo de Anoeta y Víctor Ruiz y Jaume Costa deben reemplazar a Álvaro González y José Ángel.

Bruno Soriano será, una vez más, el metrónomo que marcará el ritmo del equipo junto a un Manu Trigueros que no deja de mejorar su nivel con cada partido que pasa. En los extremos, repetirán Jonathan y Roberto Soriano en la derecha y en la izquierda respectivamente. El mexicano parece que le empieza a ganar la partido a Castillejo en las preferencias de Escribá.

Finalmente, delante el entrenador valenciano tendrá que apostar por Sansone y Pato. Con Santos Borré como opción residual en la rotación, ambos son las únicas alternativas ofensivas con las que cuenta en la plantilla actualmente.

Sin margen de error

Para el Barcelona se trata de un encuentro en el que no hay margen de error. El Real Madrid le aventaja en seis puntos y ha disputado un partido menos. Un tropiezo en El Madrigal podría complicar hasta extremos ciclópeos el objetivo de conquistar el título.

Para el duelo de hoy, Luis Enrique no podrá contar con el guardameta suplente Cillesen. Pero tampoco será un inconveniente muy importante para el asturiano que prácticamente repetirá el once que jugó el pasado jueves ante el Athletic. En defensa, el regreso de Mascherano por Umtiti podría ser la única novedad. En la media, Denis Suárez o André Gomes podría reemplazar a Rakitic. Por lo demás, equipo de lujo para ser los invitados en el primer día de una nueva era para el submarino amarillo.