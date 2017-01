Víctor Blasco dimite como secretario general de Podemos en Peñíscola

El líder de la formación política de Podemos en Peñíscola (La Roca), Víctor Blasco, presentó ayer, mediante un comunicado, su dimisión al cargo, alegando varios motivos. aunque resaltó como principal «la ausencia de participación de la ciudadanía».

Además, el ex secretario general aseguró no estar preparado para que «la gente de Peñíscola lo entienda y trabaje por él». No obstante, Blasco no quiso obviar el hecho de que cree firmemente en el proyecto Podemos. No obstante, advirtió que «nos faltaba experiencia suficiente como para conocer la capacidad de trabajo y compromiso de cada una de las personas que se unieron a este proyecto».

En mayo de 2015, Víctor Blasco fue elegido como concejal del Ayuntamiento de Peñíscola por la lista de la Agrupación de Electores La Roca, la filial de Podemos en Peñíscola , junto a dos ediles más. Seguidamente, todos ellos renunciaron a su sueldo por «ir en contra de su ideario político», explicaron. Más tarde, sus dos compañeros dejaron su acta como representantes de la formación política, pasando a integrar el grupo de ediles no adscritos a ningún partido, uno en septiembre de 2015 y el otro en febrero de 2016

Blasco regresará al activismo social de forma individual como antaño.