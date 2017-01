El empate dejó un regusto amargo en el seno del Villarreal. Los amarillos cosecharon un punto que sin duda se califica como bueno, pero estuvieron muy cerca de sumar una victoria de postín frente al Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo. «Posiblemente el resultado no es injusto», comentó el entrenador Fran Escribá, «pero el empate llegó cuando lo teníamos muy cerca».

«Duele empatar cuando estás tan cerca de la orilla», dijo Escribá en sala de prensa, «y a ello se suma la lesión de Musacchio, lo que lo deja todo peor. El empate no es mal resultado, pero estábamos muy cerca de ganar», indicó. «Era una falta muy peligrosa y sabía que Messi lo tenía muy claro, ha demostrado su calidad y que la podía colocar como quiere», apuntó respecto al empate.

Pero aseguró que le ha dolido más la lesión de Musacchio. «Lo de Mateo es un problema, es una lesión de tres o cuatro semanas, pero creo que con la gente que tenemos podemos tirar adelante», añadió. Del partido dijo que fue un empate de mérito, aunque reconoció que el Barcelona les había dominado y que les hubiera gustado tener más el balón, si bien eran conscientes del rival que tenían enfrente y de su calidad.

Además, Escribá destacó que su equipo compite «bien, es un equipo grande y que planta cara a los equipos grandes de esta Liga» y que el partido ratifica que el Villarreal «jugará mejor o peor, pero siempre compite». «Esta ha sido una jornada histórica, es un gran día para el club y para la ciudad. Queríamos ganar para redondear la fiesta, pero el empate y el partido no ha estado mal», dijo respecto a la inauguración del nombre del Estadio de La Cerámica.

El capitán

A pie de campo habló el capitán Bruno Soriano, protagonista de una de las acciones polémicas del encuentro, cuando desvió con la mano un disparo de Messi dentro del área amarilla. «Tengo la mano ahí», dijo Bruno, «y, bueno, el balón me da en la mano. Ser árbitro es complicado». Escribá tampoco se mojó: «de las manos y de los penaltis, sinceramente no las he visto. Estoy en tantas cosas, que no he visto nada. Respeto a los árbitros y creo que es muy difícil arbitrar. Puedo protestar, pero los respeto al máximo y quiero que así sea siempre». El visitante Mascherano también tapó con la mano un disparo de los amarillos.

El rival

El entrenador visitante, Luis Enrique Martínez, aseguró que a pesar del empate no tenía nada que reprochar a sus jugadores porque cree que merecieron ganar el partido. «Creo que merecimos la victoria, que jugamos un buen partido, por ello no tengo ningún reproche a mis jugadores, creo que merecíamos ganar este partido», señaló. «Estamos en un momento complicado, pero hemos visto a un Barcelona que le ha complicado la vida a la mejor defensa de la Liga. Hemos generado muchas ocasiones, pero no ha entrado, y ellos en una contra nos han hecho un gol en un desajuste», explicó. Del Villarreal destacó que es un equipo que «sabe muy bien a lo que juega con o sin balón y que busca la espalda de los laterales y lo han hecho con Pato alguna vez. Pero sabíamos de la dificultad de este partidos».

Por su parte, Gerard Piqué, puso la polémica al abandonar el césped realizando un gesto hacia el palco señalándose un ojo y dando a entender «lo has visto». Según muestran las cámaras del canal #0, Piqué, con la mirada fija en el palco camino de los vestuarios, se refirió así al arbitraje, en especial a la mano de Bruno.