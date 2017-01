Ahora la Copa: «podemos pasar»

«El objetivo es remontar». Así de claro habló el italiano Sansone, delantero del Villarreal, cuando se le preguntó por el partido de vuelta de la eliminatoria de Copa del Rey contra la Real Sociedad. A partir de las 19.00 horas de mañana, el equipo de Fran Escribá afrontará el desafío de voltear el 3-1 encajado en la ida de Anoeta. Los amarillos encaran la cita con bríos renovados tras los partidos del fin de semana. El notable rendimiento del Villarreal frente al Barcelona contrasta con la abultada derrota que encajó la Real Sociedad ante el Sevilla.

En ese sentido, Sansone fue claro: «podemos pasar». Nadie en el Villarreal da por perdida la eliminatoria, máxime tras el esperanzador gol de Manu Trigueros en tierras vascas, que devolvió a los de Escribá a la contienda tras el varapalo del tres a cero.

El rival no se fía

En la Real, por su parte, tampoco dan por cerrada la eliminatroia, ni mucho menos. William José, el ariete del conjunto donostiarra advirtió ayer a sus compañeros. «Debemos tener cuidado, tenemos una buena ventaja pero van a venir a ganar el partido. Van a tener que marcar dos goles y nosotros ninguno, pero van a salir a ganar. Nosotros vamos a jugar nuestro partido y saldremos a ganar también para conseguir la clasificación», aseguró en rueda de prensa.

No en vano, William José espera un partido «muy difícil» en el que además deberán intentar cambiar el 'chip', tras la derrota en casa en LaLiga ante el Sevilla. «No jugamos como veníamos jugando, pero la confianza y la moral la tenemos, un partido no nos las va a quitar. Tenemos que seguir jugando como lo venimos haciendo para conseguir una buena victoria», apunt». Ayer, Para cambiar esa dinámica y lograr el pase a los cuartos de Copa el atacante cree que deben ir a por la victoria. «Si salimos a defender y encajamos un gol se pondrá más difícil. Debemos salir a ganar, como estamos jugando en los últimos partidos, no como contra el Sevilla que no marcamos. Será bueno para nosotros pasar ese partido», aseguró.

Del submarino, William José destacó la calidad de su plantilla. «Estamos haciendo un muy buen trabajo, pero ellos también. Será un partido bonito, vamos a tener otro partido difícil contra el Villarreal porque tiene buenos jugadores y vienen haciendo una buena temporada», destacó.

Cabe recordar que, a excepción del tropiezo copero, el Villarreal ha rendido mejor este curso contra los mejores de la Liga. De hecho, es quinto y no ha perdido contra ninguno de los cuatro primeros. Empató sin goles en casa ante el Sevilla, a uno en el Bernabeu tras adelantarse en el marcador ante el Real Madrid, ganó por 3-0 como local al Atlético de Madrid y empató con el Barcelona.