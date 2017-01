La apuesta ofensiva de Manu Calleja

Manu Calleja dejó claro ayer cuáles son preferencias. Sabe que ha llegado a un equipo trabajado, enrachado y con las ideas muy claras y quiere unirse a la fiesta. Anunció que su idea es jugar con dos referencias en cada encuentro que dispute. Quiere a dos delanteros en el campo y a cuatro en su plantilla. De ahí que la primera incorporación haya sido un delantero, joven, que esta temporada no había disputado ni un sólo minuto en el equipo de procedencia (Alcorcón B, también de Tercera). Hay dudas de si tenía licencia o no con la entidad alfarera, con la que no jugó aún.

Y es que ayer habló el nuevo entrenador del Castellón que, a día de hoy, desconoce si este domingo se podrá sentar en el banquillo como técnico oficial del conjunto albinegro. Más que nada porque su predecesor en el banquillo aún no ha firmado el finiquito y es complicado que llegue a un acuerdo con David Cruz, por lo que no se descarta que este litigio le prive de estrenarse en La Magdalena contra el Novelda. Ayer estuvo chistoso y tras ser preguntado por su situación contestó con «quizás la prensa, que tenéis hilo directo con mi predecesor, sabéis más que yo».

Habló de que le gusta jugar con dos delanteros y que esa será primera premisa: el 1-4-4-2. Ahí apuntan a ser titulares Esaú Rojo y Rubén Fonte. Menos opciones para Albert Yagüe y la nueva incorporación Joao Vítor. «Siempre quiero tener dos (delanteros) en el terreno de juego, y cuatro en la plantilla siempre, de ahí de la llegada de un cuarto. Ya lo tenía previsto. Nos ofrecieron esta posibilidad y las condiciones (cedido y a coste cero) son inmejorables para la entidad», aseguró.

Más referencias que nadie tiene Manu Calleja de un delantero desconocido por estos lares como es Joao Vítor. Los vídeos de los representantes hacen verdaderas maravillas. «Nos complementará muy bien. Es un futbolista perfecto para campos pequeños y para cuando tengamos que practicar un juego más directos», dijo. Y «salvando las distancias» lo comparó con Diego Costa, el hispano-brasileño del Chelsea y ex del Atlético de Madrid. Preguntado sobre si llegarán más respondió con que «no tengo constancia de que nadie de la plantilla se quiera ir. Si alguien se va, alguno tendrá que venir».