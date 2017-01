Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda del Raval Universitari

Un retén de bomberos municipales y agentes de la Policía Local de Castelló intervinieron ayer en la calle José María Mulet Ortiz (barrio Raval Universitari) debido a un incendio producido en una vivienda ubicada en dicha calle. Los hechos se produjeron sobre las 9.30 horas cuando una patrulla de la Policía Local observó que de la ventana en un séptimo piso de un inmueble salía gran cantidad de humo negro. Inmediatamente, los agentes solicitaron la presencia de los bomberos municipales que accedieron a la vivienda por una de las ventanas del domicilio e iniciaron las labores de extinción del fuego, que se había concentrado en una de las habitaciones. Tras apagar las llamas y ventilar toda la vivienda, los bomberos dieron por finalizado el siniestro sobre las 10:30 horas.

En el momento de declararse el incendio en la vivienda no había ninguna persona en el interior por lo que no hay que lamentar daños personales. Solo se ha visto afectada una de las habitaciones y el resto de la vivienda quedó muy afectada por el humo generado por el incendio. Tanto es así que los efectivos de emergencias se pusieron en contacto con la persona titular del piso para informarle de que no podría entrar en su domicilio hasta pasados unos días ya que la vivienda ha quedado muy afectada por el espeso humo que han generado las llamas.