Carrasco rebate a Ignasi Garcia que Castelló ya cuenta con un código de buen gobierno

El grupo popular en el Ayuntamiento de Castelló rebatió ayer al concejal de Transparencia, Ignasi Garcia, que en el anterior mandato la corporación aprobó por consenso un código de buen gobierno. El PP realizó esta afirmó después de que el equipo de gobierno haya anunciado la creación de un código ético y de conducta.

La portavoz popular, Begoña Carrasco, recordó a Garcia que este trabajo ya se hizo con la colaboración y aprobación de todos los grupos políticos que durante 15 meses participaron en la Comisión Especial para el Impulso de la Transparencia, Buen Gobierno y Profundización Democrática, constituida formalmente el 27 de enero de 2014 y cuyas conclusiones se aprobaron por unanimidad el 30 de abril de 2015.

«Este ayuntamiento no ha sido una página en blanco como algunos miembros del bipartito se empeñan en hacer creer. Menospreciar lo que con voluntad, coherencia y responsabilidad hicieron los portavoces municipales en años anteriores, no es propio de un gobierno constructivo, sino que más bien denota un afán de protagonismo desmesurado por querer atribuirse como propio méritos que no le corresponden», subrayó Carrasco.