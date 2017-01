Comercios de Vinaròs lamentan una campaña poco positiva

La campaña comercial de Navidad y Reyes en Vinaròs no ha sido todo lo positiva que se espera y ahora se está a expensas de las rebajas para salvar la temporada invernal. La presidente de la Associació de Comerciants de Vinaròs, Angeles Pereda, explicó ayer que «las ventas en esta campaña de Navidad y Reyes no han sido lo buenas que se esperaban», además de añadir que este año que hemos pasado, «las campañas no han seguido la misma tónica respecto años anteriores». Para Ángeles Pereda, «falta industria, si no tenemos industria y solo tenemos turismo y el sector comercial, ahí tenemos una falta». j. j. benito vinaròs