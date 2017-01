El ocho de enero de dos mil diecisiete está destinado a ser una fecha muy recordada en la historia reciente del Vila-real CF. Jugó el Barcelona en el ya Estadio de la Cerámica, decisión que hay que justificar en cuestiones puramente económicas, que se concretan en tres millones de euros anuales que el Vila-real recibirá, procedentes del patrocinio de un buen número de empresas dedicadas a la fabricación de productos cerámicos. No es el primer estadio que cambia de nombre en el fútbol español. Por las mismas razones, la Federación Española de Fútbol ha modificado el nombre de la Liga, que ha pasado a conocerse como la Liga Santander.

Desde el punto de vista ciudadano, es claro que la decisión es, cuanto menos, cuestionable y cuestionada. Desde una perspectiva puramente deportiva la permanencia del Vila-real en primera división solo es posible exprimiendo hasta el fondo todas las alternativas imaginables. La presencia del Barcelona en la Plana para disputar un partido oficial es en sí misma un acontecimiento capaz de convocar en el Estadio de la Cerámica hasta una cifra de hasta un par de decenas de miles de espectadores. Nada ni nadie es capaz de convocar a semejante número de seres humanos alrededor de una celebración deportiva o no. Estamos pues, ante una decisión necesaria para garantizar, junto a otras, el mantenimiento del equipo en el concierto nacional e internacional. Quien quiera peces tiene que mojarse el culo y Vila-real está ya en el mapa mundial gracias, también y principalmente, a su equipo de fútbol. No es un ejercicio de justificación sino la constatación de un hecho y el tiempo dirá.

Por lo que respecta al partido hay para dar y tomar. El Barcelona vino a Vila-real con el propósito de alcanzar los tres puntos en litigio que le permitieran seguir la estela del Real Madrid, a estas horas ya muy complicada dada la diferencia de puntos entre uno y otro. Quiere decirse que el Barça llegó hasta la Plana dispuesto a poner en liza lo mejor de sí mismo y si consiguió empatar fue gracias a una jugada a balón parado, ejecutada por Messi con una maestría escalofriante y cuando el tiempo estaba a punto de cumplirse. En el entretanto hubo oportunidad de ver en acción a todo un ejército de especialistas a cual mejor dotado técnicamente a la que acompañó un altísimo nivel de competitividad. Con un planteamiento diametralmente opuesto, los equipos hicieron las delicias de los espectadores, planteamientos de una lógica aplastante: el Barcelona con un ataque permanente sobre las líneas del rival, este con un cuidado en las zonas de retaguardia, capaces de anular la mayor parte de los intentos catalanes y hasta ponerse por delante en el marcador con un gol consecuencia de un contraataque, la única forma de contrarrestar la mayor calidad del adversario.

Ambos tenían derecho a utilizar sus propias armas según fueran las intenciones, y así como el Barcelona se ocupó de tocar y tocar siempre en busca de una verticalidad que le diera la rentabilidad buscada, el Vila-real se ocupó de ocupar los espacios por los que tenía que intentar profundizar el Barça, así una y mil veces de modo que consiguió amargar la tarde a gente como Luis Suárez, Neymar o Messi, los tres y casi siempre víctimas del rival dedicado a borrar del mapa cualquier intento de penetración. Si el Barcelona había sido el estilista en busca de encontrar la victoria a base del dominio del balón, el submarino era el valladar imposible sin el contacto con el cuero, pero dueño de los lugares donde el Barcelona pretendía acceder al área contraria. El Barcelona marcó su gol a partir de una falta sacada por Messi, como nadie la sacó jamás, pero sin existir la falta y en lugar donde se produjo, probablemente el Barça hubiera perdido el partido. O no.

Me quedan muchas cosas pero lo reduciremos a dos: una que el Vila-real dispone de un portero que ya quisieran cualquiera de los grandes y no quito ni tato así. Los tres maravillosos artilleros del Barcelona, que la noche del domingo se las tuvieron tiesas con los de amarillo hubieran podido ganar, claro, de no mediar el cerrojazo de Asenjo, el portero español con mayores garantías del campeonato. Un portero genial que con veinticinco años de edad se las ha visto ya de todos los colores, menos los buenos, digo de las lesiones que ha venido sufriendo a lo largo de su carrera. Hoy, es una suerte para el Vila-real.

Asenjo, decía, por lo que hace a alzarse con la vitola del mejor jugador del partido, de no ser porque por allí anduvo Iniesta para arruinar los proyectos de hazaña de todos los demás, incluido el portero local. Lo de Iniesta y como uno no es proclive a adjetivos que pueden resultar risibles, dejando en negro sobre blanco mi nula credibilidad para con las designación de mejor jugador de Europa a aquellos futbolistas grandes, sí, pero en ningún caso superiores al menudo y aparentemente frágil jugador que descifra el fútbol como nadie y lo ejecuta después. Termino con una idea que me parece justa: Iniesta es de tal perfección en lo suyo que en cada partido jugado, debía de cobrar un plus persona a cada espectador. Es lo justo.