Furor por cocinar en el Día de las Paellas

El Ayuntamiento de Benicàssim repartió ayer los puestos para el esperado día de las Paellas de las fiestas en honor a Sant Antoni y Santa Águeda que se celebrará el próximo 20 de enero en la calle Santo Tomás y adyacentes.

Cientos de vecinos se acercaron ayer por la mañana a los cuatro espacios habilitados para escoger el sitio en que cocinarán sus paellas en una celebración que reunirá cerca de 20.000 asistentes. Desde el ayuntamiento informaron ayer por la tarde que durante la primera jornada de reparto se entregó el 90% de números habilitados para la fiesta declarada de Interés Turísticos Provincial.

Aunque el reparto de los sitios comenzó ayer a las ocho de la mañana, el proceso para reservar sitio arrancó el domingo con la distribución de los primeros números de la cola. Durante el domingo por la tarde se repartieron los turnos para organizar la cola del lunes y evitar así que la gente pasase la noche en la calle como ocurría años atrás. Además, al igual que en las últimas ediciones, la división del espacio en cuatro sectores ayudó a agilizar al procedimiento.

Impaciencia por conseguir sitio

Muchos eran los vecinos que esperaban ayer antes de las ocho a que abrieran las puertas en las oficinas de reparto en el Casal Jove, el centro de mayores de la Garrofera, el Espai de la Música y el Centro de Ocupación Josep Barberà i Ceprià. Se reunió tanto gente que tenía los primeros puestos del listado distribuido el día anterior como aquellos que no tenían número. El reparto en estos lugares duró varias horas. Después continuó en el consistorio.

Entre los asistentes, había quienes conocían el procedimiento. «Vinimos el domingo un rato antes de las cinco de la tarde y nos dieron el número según la cola que había. Este lunes hemos tenido que hacer cola más de una hora para que nos tocase. Esto lo hacen para que no hagamos cola por la noche», explicó una joven que esperaba en el Espai de la Música. En esa misma cola había también gente que se estrena este año en la fiesta. «Es nuestra primera vez y no sabía que el día anterior se repartían los números. He llegado a las ocho y me han dado el número 185. Estamos haciendo turnos», señaló otra mujer.

«Nosotros vinimos el domingo un poco antes de las cinco de la tarde y cogimos números en dos sitios y escogeremos el que más nos guste de los dos. No nos importa mucho el lugar que nos toque. Hay quien hace cola muchas horas, a nosotros nos da igual», dijo un joven que esperaba en la Garrofera. Muchas personas aprovechaban el rato de espera en el local de los mayores para sentarse en una mesa y tomar café mientras llegaba su turno.

«La rapidez de las colas depende de si la gente tiene claro donde quiere ponerse. Cada año varía», explicó este joven en la Garrofera. Otro chico señaló que «los empadronados deberían tener preferencia».

El reparto de los números que quedan para disfrutar de la jornada festiva continúa hoy en el SIAC del ayuntamiento (Servicio de Información y Atención Ciudadana) en su horario habitual.