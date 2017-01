La polémica es algo que provoca controversias y despierta pasiones encontradas. Para que exista tiene que haber un tema que apasione a la gente y que le lleve a defender una posición, y el fútbol en este sentido es un buen caldo de cultivo, al que si se le añaden como ingredientes principales, el arbitraje, el Barça o el Real Madrid y la lucha por la Liga de por medio, te deja como resultado la combinación perfecta, y esta se dió el pasado domingo en el campo del Villarreal. Dos manos de Bruno dentro del área amarilla y otra de Mascherano en el área rival, en escasos minutos de diferencia, encendieron las alarmas y les dieron a jugadores, aficionados, directivos y periodistas carnaza para alimentar la polémica y aumentar datos de audiencia social.

Así lo vimos en varias figuras. Primero en la de los protagonistas. Bruno haciéndose el longuis ante los periodistas como que con él no iba la cosa y que poco o nada podía hacer para quitar el brazo de ahí, al tiempo que intentaba disimular una media sonrisa de complicidad; o Mascherano, afirmando que el balón golpea involuntariamente su brazo, como si la posición que este ocupa fuera de lo más natural.

Qué podemos esperar si de inicio los propios protagonistas esconden o ensombrecen la realidad, pues que el resto se aproveche de las circunstancias. Ese fue el caso de algunos compañeros de equipo como Busquets, quienes solo veían punibles las manos amarillas, o de Mestre, vicepresidente del Barça, pasando por casos más exagerados como el de Piqué, quien incluso se atrevía a señalar a Tebas en el palco y a confabular con teorías de la conspiración anti blaugrana. En definitiva argumentos suficientes como para debatir largo y tendido sobre el arbitraje, el bien o el mal y más si de por medio aparecen periodistas de la capital.

Dicho lo cual, lo primero que deberíamos hacer es analizar qué ocurrió de verdad. Para ello pude hablar ayer con el árbitro de Carrusel, Iturralde González. El vasco, tras analizar detenidamente las jugadas, sentenció: de las dos manos de Bruno, una NO es penalti (la que cae sobre el balón) y la otra SÍ lo es (la que se lanza al suelo como si fuera un portero), como también LO ES la de Mascherano, por más que el futbolista insista en que no hay voluntariedad.

En todo este lío me quedo con la postura del presidente del Villarreal, quien el domingo aseguraba en el Larguero que Bruno había hecho una gran parada que Iglesias Villanueva no vio. No hay más. Siempre es mejor ir con la verdad y no esconder las cartas, o tal vez no decir nada como hace Escribà, que no alimentar teorías conspiracionales de difícil demostración que al fin y al cabo solo sirven para esconder las realidades futbolísticas de un equipo, el blaugrana, que no atraviesa su mejor situación.