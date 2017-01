Almassora prepara un nuevo campeonato

El polideportivo de La Garrofera acogerá el próximo 18 de febrero la primera edición del campeonato de crossfit The Battle of the Mediterranean, un evento en el que participa el Ayuntamiento de Almassora y en el que se darán cita hasta 160 atletas y aficionados a esta disciplina de todo el país. El campeonato ha sido organizado por la joven empresa local Entrenamiento Actual 5.0 y mantendrá abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 22 de enero.