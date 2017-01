Escribá: «Pasar es una obsesión para nosotros, la Copa nos ilusiona»

Fran Escribá no renuncia a la Copa del Rey. El entrenador del Villarreal dejó claro ayer, en sala de prensa, que en su cabeza sólo está la remontada ante la Real Sociedad y que esta tarde lucharán por este objetivo. El técnico valenciano aseguró que tiene «mucha ilusión» y le daría «mucha rabia no pasar», pese al «mal resultado» del 3-1 de Anoeta que deben «dar la vuelta como sea».

«Me encantaría seguir, es una competición corta, aunque el desgaste es grande en enero y te lo complica, y en la parte de arriba tenemos ausencias importantes, pero me ilusiona y al club y los jugadores también. Fue un sorteo difícil, pero tengo mucha ilusión y me daría mucha rabia no pasar. Si eso pasa, no voy a ser de los que diga que no pasa nada y que vamos a centrarnos en LaLiga. Me encantaría tener el miércoles que viene cuartos de final y seguro que a todos les encantaría», subrayó el entrenador amarillo.

Por ello, confesó que saltarán al campo «con el mejor once posible» y «pensando en darle la vuelta» a la eliminatoria, y no en que jugarán tras «un partido duro» ante el Barcelona y tienen otro «relativamente cerca el sábado». «No nos importa, es una obsesión pasar y queremos pasar porque la Copa nos ilusiona, venimos de un mal resultado pero tenemos que darle la vuelta como sea», insistió Escribá.

De todos modos, el valenciano sabe que habrá una «bajada de tensión lógica en la grada» respecto al choque contra los azulgrana. «Pero no nos debe afectar. Es lógico que no haya el ambiente del otro día, y además con la reinauguración del campo. Las 19.00 no es el mejor horario, no habrá tanto ambiente y cuantos más vengan, mejor, pero lo que importa es el campo y que haya tant tensión como el otro día. Si salimos con la misma intensidad y esfuerzo, aunque ellos son muy buen equipo y vienen de un mal resultado en Liga, podremos darle la vuelta», advirtió.

«Trigueros nos dio mucha vida»

«El 3-0 nos hacia mucho daño, pero el gol de Trigueros nos dio mucha vida. Me gustaría que no nos marcaran, pero debemos estar metalizados para ello porque la Real tiene potencial arriba. Tendremos que defender fuerte y aunque encajemos sabemos que tenemos también el potencial para hacer tres goles», aseveró el preparador del submarino.

Escribá señaló que hace una semana en Anoeta «la diferencia estuvo en la eficacia». que mostró la Real Sociedad de cara a puerta «Tuvieron sus ocasiones, pero no nos avasallaron ni tuvieron tantas para esa diferencia. Cuando tienes que remontar la eficacia es importante, si tenemos ocasiones y las fallamos será complicada, pero tampoco quiero la obsesión esa de marcar en los primeros 15 minutos. Si podemos, mejor, pero no debemos obsesionarnos», recalcó ayer el preparador del equipo de la Plana.

Finalmente, el entrenador del Villarreal celebró que Roberto Soldado, que sufrió en la pretemporada una grave lesión de rodilla, esté «extraordinariamente bien», pero se mostró cauto porque se está recuperando de una lesión de las que son «para no correr riesgos». Aunque ayer ya se entrenó con el grupo, Escribá señaló que «es difícil que llegue a la eliminatoria con la Roma, la lesión es complicada».