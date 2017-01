Mario González: «A veces entra a la primera y a veces a la quinta»

Mario González por fin vio portería. Se lo merecía este joven delantero burgalés que hasta el domingo pasado se le estaban resistiendo los goles, tanto en el Villarreal B como en el primer equipo donde jugó muchos amistosos el verano pasado. Ante el Cornellà marcó dos, pero con un poco más de fortuna pudo haber anotado tres o cuatro. Ahora, con esa espinita clavada de marcar el primero, afronta con más tranquilidad, pero con la misma concentración los próximos encuentros. «A veces entre a la primera y a veces a la quinta, o simplemente no quiere entrar», ironizó el joven atacante burgalés.

«No me gusta personalizar en los goles porque, al final, es la culminación al trabajo de todo el equipo. Pero obvia decir que sí que me alegré mucho porque me hacían falta. A lo largo de la temporada tuve muchas ocasiones y ninguna quiso entrar», explicó Mario González, que cumple su primera temporada en el Villarreal B. «Siempre hay que intentarlo y cuando se presenta la ocasión hay que intentar hacer gol», agregó el delantero.

Confía en que «no sean mis únicos goles» con el filial o que «los próximos no tarden tanto en llegar». Pero al menos el 2017 arrancó con fuerza para él. «Para este nuevo año sólo deseo poder disputar la fase de ascenso a Segunda División y subir. Ojalá sea un 2017 muy bueno para todos», destacó el bigoleador del Villarreal B ante el Cornellà. «Vamos a luchar por quedar primeros de grupo. Estamos muy alejados, pero aún quedan muchos puntos en juego y todo puede pasar. Siendo campeones las posibilidades de ascenso son mayores», afirmó.