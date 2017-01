El TAU no falla ante el colista

Placentera victoria del TAU en la cancha del colista, un Barcelona B muy voluntarioso, pero nefesto en el tiro, que se derrumbó en la segunda mitad. Los de Toni Ten ganaron por 68-81, con un duelo serio y sin relajación, se quitaron el mal sabor de boca de la derrota ante Araberri y cobra una ventaja de 5 victorias con respecto al descenso.

Con una racha de once derrotas consecutivas a sus espaldas, el filial del Barcelona buscó sorprender a TAU y apretó en el arranque del partido. Los azulgranas se adelantaron con un parcial de 6-0, pero no fue más que un espejismo. Los pupilos de Toni Ten despertaron, tras dos minutos sin anotar, y pronto pusieron las cosas en su sitio. Los castellonenses respondieron con un parcial de 0-7 y tomaron el control del marcador, algo que ya no perderían.

Guiado por Joan Faner, el TAU entró en un tramo de toma y daca con los catalanes que le favoreció. Lentamente, la ventaja crecía para los visitantes que, con una canasta de Edu Durán, pusieron el 14-19 en el electrónico.

Entonces el duelo entró un periodo de imprecisiones, tiros mal seleccionados que congelaron el contador. Uclés, con dos tiros libres, terminó con la parálisis y puso la mayor ventaja del TAU hasta este momento (14-21), que aún se incrementó dos puntos más antes del descanso. Pero Peno dio un respiro a los locales con un triple que cerraba el primer cuarto (17-23).

El guión del segundo acto siguió por unos derroteros similares. Los catalanes intentaban poner en aprietos a los castellonenses, pero el acierto en el juego exterior y la seguridad defensiva permitieron a TAU incrementar su ventaja. Los de la Plana alcanzaron 9 puntos de distancia con el 23-32, pero Barcelona reaccionó con un parcial de 7-4 para acercarse a tres canastas.

Pero entre Sergio Rodríguez y Cooper, el primero con un triple y el segundo con 5 puntos consecutivos, la distancia se incrementó hasta los 10 puntos (34-44). Dos tiros libres locales pusieron el punto y aparte al duelo.

Impotencia local

El TAU Castellón sentenció la contienda en el tercer cuarto ante la impotencia local. La bisoñez del Barcelona B se puso de manifiesto en este acto, donde su porcentaje de tiro fue nefasto y terminó con sólo diez puntos. Como un rodillo, sin prisa pero sin pausa, el conjunto de Toni Ten fue incrementando su ventaja hasta que Edu Durán establecía el 45-61, máxima ventaja del duelo en ese instante. Otra canasta del madrileño cerró este periodo con 46-63 en el marcador.

El Barcelona hacía minutos que había comprendido que la batalla estaba perdida. Aunque tiró de orgullo en el arranque del último cuarto para maquillar el resultado, TAU no tuvo piedad y el acierto exterior de Alberto Fernández y Cabot ahondó la herida. Sólo quedaba saber cuál sería la distancia final. Los azulgranas tomaron algo de aire, en la recta final, y cayeron sólo por 13 puntos.