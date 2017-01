«No contraprogramamos a la salas de música, solo queremos una ciudad viva»

Convivencia y control. Es lo que piden las salas de conciertos Four Seasons, Terra, Veneno Stereo y l'Espurna al ayuntamiento, tal y como publicó ayer Levante de Castelló, ante el aumento de eventos musicales al aire libre y en locales «no preparados para conciertos» en la capital de la Plana. El guante lo recogió ayer la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, sorprendida por la inesperada carta remitida por los responsables de las cuatro salas. Respeta las quejas de los propietarios, pero rechaza de plano que se vincule al consistorio con términos como «ilegal» o «sin licencia».

La concejala subraya que desde Cultura «no se hace nada ilegal pues lo que se programa tiene todos los permisos en regla». Además, asegura que las iniciativas del ayuntamiento con conciertos al aire libre «se hacen siempre con mimo para no contraprogramar a ninguna sala». Es el caso, según relata, de eventos como 'Sentim els parcs', que se realiza las mañanas de varios domingos al año, el 'Arrancapins', en verano en El Pinar; el 'Trovam!', que se viene realizando desde hace años, con conciertos en el Auditori; la 'Mostra d'Arts Escéniques', que ha reforzado su programa, o el reciente 'Jazz a Castelló', con alguna actuación al aire libre.

Verònica Ruiz explicaba ayer que en este año y medio «hemos mantenido dos reuniones para ver cómo podemos colaborar entre todos, pues considero que el ayuntamiento puede ayudarles a fomentar nuevos públicos para ir a sus salas». En este línea, añadió que «les pedí algún proyecto par diseñar un circuito conjunto, pero de momento no hay respuesta». La edil añade que «tenemos dos opciones: estar en una ciudad muerta o viva y yo, sinceramente, prefiero la segunda opción». Pese a todo, vuelve a abrir las puertas a «colaborar con las salas porque entre todos podemos conseguir una ciudad culturalmente potente».

La postura de las salas

Las cuatro salas en cuestión se quejaban el martes de la «desmesura de conciertos de entrada libre –en muchos casos realizados ilegalmente y sin licencia para ello– que está perjudicando nuestra actividad», hasta el punto de que dos locales han tenido que dejar de programar «y los que quedamos, hacemos lo que podemos». Dani Forcada (Four Seasons), señalaba ayer a este diario que «hay descontrol porque se nos mide a todos por igual, pero nosotros, y otros que han cerrado, hemos sufrido un calvario para cumplir con todas las exigencias, para insonorizar locales, para salidas de emergencia... La inversión ha sido enorme». Frente a ello, «la política del ayuntamiento, algo que ya viene de lejos, es alentar los conciertos gratis sin contar con quienes nos hemos dejado algo más que la piel». Álex Bachero, del pub Terra, recalca que «nos parece bien que se programe desde otros ámbitos, pero con criterio, no permitir que haya conciertos en cualquier bar sin más. Falta orden». Bachero asegura que «no queremos subvenciones, solo que no nos perjudiquen».

Toni Porcar, de Veneno Stereo, asevera que el tema de los conciertos gratis al aire libre «se les ha ido de la mano». A su juicio, hay locales no preparados «que hacen cajas brutales». Frente a ello, «algunos hemos invertido 100.000 o 200.000 euros por nuestro amor a la música. Habíamos logrado una ciudad referente a nivel nacional y ahora ves que hay salas que han ido cerrando. Es una pena», señala.