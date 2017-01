La plataforma No a la Antena de Altura recupera este mes las caceroladas

La plataforma No a la Antena de Altura recuperará este mes las caceroladas en contra de la instalación de la antena de telefonía móvil en pleno casco urbano, tras un mes de parón, con el fin de denunciar además «el abandono del ayuntamiento para luchar en contra de la instalación"« Y es que, apuntaron, «la institución no sólo no aporta ningún tipo de información a los alturanos sobre si se están haciendo o no gestiones para reubicar la antena a otro emplazamiento, sino que ha decidido desvincularse totalmente de la lucha ciudadana y dejar a los afectados por la antena a su suerte». Una postura que el primer edil, Miguel López, desmintió ayer tajantemente y dejó claro que desde el consistorio se ha hecho todo lo que está en sus medios y más para paralizar la colocación. En este sentido resaltó, «desde el punto de vista institucional nos hemos dirigido a los organismos correspondientes, reclamando la información a la que todos los ciudadanos tenemos derecho». Sin embargo, continuó «todos sabemos que es legal que unos vecinos puedan instalar en su propiedad». López destacó que «el consistorio ha cumplido escrupulosamente la moción que se aprobó en su día en contra de la colocación de la antena, ha ofrecido un suelo alternativo a la empresa a las afueras del municipio para que traslade allí la misma y ha trabajado para mostrar su postura en contra ante el ministerio y lo seguirá haciendo no solo por mandato municipal sino por convicción personal». Los vecinos de la plataforma alertaron de que los resultados emitidos por el informe realizado por un técnico especializado en emisión de radiación contratado por ellos «son preocupantes y sobrepasan peligrosamente los niveles de riesgo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)». La plataforma lamentó que, «ante la pasividad del consistorio, seamos los propios afectados quienes estamos protegiendo nuestras viviendas de la contaminación electromagnética».