Almenara registra un nuevo hundimiento en el paseo marítimo

El paseo marítimo de Almenara continúa su notable deterioro tras los temporales de diciembre y la falta de medidas protectoras como las escolleras y ya se ha registrado un nuevo hundimiento, el tercero, desde los temporales del pasado mes de diciembre. En concreto, este tercer hundimiento se ubica en la zona donde están las rocas y las protecciones de madera, justo entre el primer hundimiento que es el más grande y que cada día crece más hacia el sur, y el segundo que surgió en el centro del paseo un poco más al norte, todo ello entre el Ros-Mari y la zona de la oficina de Turismo.

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez ha vuelto a realizar un llamamiento a las administraciones competentes (Gobierno de España y Generalitat) para que «actúen ya en la protección de la Costa y que faciliten todos los trámites y construyan de inmediato las necesarias escolleras que protejan nuestro paseo y litoral». «No es cuestión de política, es de necesidad, y hoy (ayer para el lector) hemos vuelto a ver que el paseo sigue hundiéndose mientras quienes pueden evitarlo y repararlo no agilizan los trámites, por eso hacemos un llamamiento a la urgencia de las necesarias escolleras, porque si hubieran estado construidas todos estos daños se hubieran evitado». Pérez señaló que «vemos que las administraciones que pueden actuar siguen sin concretar nada, y cada vez nuestro paseo más roto, más hundido».

Además de las escolleras también será necesaria una reparación total del paseo, e incluso una posible revisión de las estructuras incluso de las primeras viviendas porque «se desconoce hasta dónde puede haber llegado el agua por debajo de los cimientos», añadió la primer edil.

Por ello «pedimos una vez más que miren lo que está pasando, que miren que no nos inventamos nada y que aquello que hace unos años decíamos ya ha llegado, que el mar se está comiendo el paseo y si no se para, llegará hasta las casas y más allá» por ello «ya no valen trámites largos ni más esperas, la actuación debe llegar por la vía más urgente que haya, la más rápida» y esperemos que «la Generalitat y el Gobierno de España sean sensibles y vean lo que está pasando», finalizó Pérez.