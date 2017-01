Castelló destinará 100.000 euros para crear una bolsa de viviendas sociales

El Ayuntamiento de Castelló destinará este año 100.000 euros para crear una bolsa de viviendas sociales, según anunció ayer la vicealcaldesa y concejala de Igualdad, Vivienda y Participación Ciudadana, Ali Brancal, en la presentación de los presupuestos de las tres áreas. Suman 1,82 millones de euros con el objetivo de «aportar soluciones a algunos de los problemas más graves que sufre actualmente la sociedad y que requieren mucho esfuerzo por parte de la administración», destacó.

Brancal subrayó la dotación económica que se gestionará desde la concejalía de Vivienda, cifrada en 424.000 euros y destinada a dar respuesta al problema habitacional en la ciudad. Según la vicealcaldesa, «esta dotación se complementa con las cantidades que se destinan desde Bienestar Social y desde la Agencia de Desarrollo local, con las que trabajamos conjuntamente para dar una solución a aquellos que lo necesitan».

La edila resaltó que «la función del ayuntamiento no se basa en 'dar' pisos, sino que nuestro trabajo consiste en dar una solución temporal a aquellas personas y familias que no tienen otra manera de pagar un alquiler o de tener una vivienda durante un tiempo, con el objetivo de que la ayuda pueda contribuir, poco a poco, a que salgan de la precariedad». Brancal detalló que la concejalía destinará 100.000 euros para crear la bolsa de vivienda social, cuyas bases estarán listas a finales de este mes.

«La bolsa es muy compleja porque pondremos viviendas privadas a disposición de gente que lo necesita y hemos tenido que ser muy cuidadosos con la redacción de las bases para que no haya problemas a la larga», según Brancal. A este proyecto se suma la rehabilitación de las viviendas que no cumplen las condiciones adecuadas para que puedan ofrecerse a cualquier familia. La partida, en cuestión, suma 200.000 euros. La concejalía también contempla 100.000 euros para ayudas al pago de hipotecas y 24.000 euros para destinarlos a núcleos familiares en situaciones límite que no pueden pagar el suministro o la comunidad de vecinos.

Respecto a Igualdad, que cuenta con 667.000 euros, Brancal destacó los diferentes proyectos de sensibilización y también las medidas impulsadas para facilitar la conciliación laboral. En primer lugar, los trabajos de atención y concienciación contarán con 100.000 euros y con 45.000 adicionales que se destinarán a subvencionar proyectos de lucha por la Igualdad desde otras entidades. La partida más relevante corresponde a la Escola de Matí i de Vesprada, con 200.000 euros.

Participación ciudadana

El área de Participación Ciudadana está dotada con un total de 771.000 euros para este 2017. Cabe señalar, eso sí, que esta cantidad no incluye la partida de 1,65 millones que se destinarán a los presupuestos participativos.

El montante más destacado de esta área corresponde a los 350.000 euros que se destinarán al alquiler de locales de entidades y asociaciones. También en esta línea, la concejalía prevé 80.000 euros para subvencionar a las asociaciones integrantes del Consejo de Participación.

Ya por último, Participación Ciudadana impulsará iniciativas para difundir y sensibilizar sobre la implicación y la Estrategia Municipal de Participación Ciudadana a lo largo del próximo año. «El cambio paulatino en Participación Ciudadana implicará un esfuerzo desde esta concejalía pero también desde los colectivos vecinales y las asociaciones, con las que queremos trabajar activamente para conseguir un modelo de ciudad mejor», añadió la concejala.