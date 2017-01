Cinco empresas cerámicas participan en la feria BAU de Alemania

Cinco empresas fabricantes de baldosas cerámicas españolas miembro de Tile of Spain expondrán sus últimas novedades en la importante feria alemana BAU que tiene lugar del 16 al 21 de enero en Múnich. Un encuentro clave para la arquitectura y los materiales de construcción que recibió en su última edición, la de 2015, más de 254.000 visitantes y contó con cerca de 2.000 expositores de 42 países.

Las 5 empresas de Tile of Spain participantes en BAU 2017 son: Aparici, Apavisa, Cerámica Mayor-Tempio, Gres de Aragón y Land Porcelánico.

Dentro del Plan de Promoción de Tile of Spain en Alemania - cofinanciado por ICEX España Exportación e Inversiones y ASCER - y con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf y con motivo de la feria, se ha organizado un encuentro con la prensa alemana al que asistirán 14 medios tanto de arquitectura como prensa especializada del sector de la construcción y de los pavimentos y revestimientos cerámicos.

Tile of Spain en Alemania

Alemania cuenta con un Plan País específico de promoción de Tile of Spain (marca paraguas de la cerámica española fuera de nuestras fronteras) que contempla actividades como seminarios formativos para prescriptores; una campaña de comunicación con envíos de dossieres de prensa, novedades de empresas...; distribución de la revista Ceraspaña en su versión específica para el mercado alemán; misión de prensa a CEVISAMA; web específica para el mercado; servicio de muestras, etc.

Alemania es un mercado muy importante para el sector cerámico español. Entre enero y septiembre de 2016 ocupó la séptima posición en el ranking de destinos de las exportaciones de Tile of Spain con ventas por valor de 72,3 millones de Euros (+ 9,3%).