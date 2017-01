El Almazora visitará el feudo del Paterna veinticinco años después

El Almazora se volverá a enfrentar al Paterna en el Gerardo Salvador veinticinco años después de la última visita al feudo gualdinegro. Ese primer y único precedente se disputó la temporada 1991-92. En concreto el 29 de marzo de 1992 y el resultado final fue de 1-1. En el partido de la primera vuelta disputado en La Garrofera hubo triunfo para el Paterna por 0-1.

Mañana a las 12.00 horas el Almazora rendirá visita a un Paterna al que ya se ganó por 3-0 en el partido de la primera vuelta. «Será un duelo muy igualado. Ellos jugaban muy abiertos y desde hace unas semanas han reducido riesgos y juegan más replegados. Pero en ataque tienen a gente muy peligrosa», comentó al respecto Iván Medall, entrenador del Almazora.

«Todo lo que sea puntuar fuera de casa siempre es bueno, partiendo de la base de que uno en la cabeza siempre tiene aspirar a lo máximo», apuntó el joven preparador. Escoció hasta cierto punto el 0-2 adverso del pasado fin de semana. «Tenemos que volver a la senda de la regularidad», comentó el técnico de la escuadra almassorense. Y no tuvo queja de sus jugadores por el traspié en casa. «Cuando un futbolista lo da todo no se le puede pedir más. La derrota no duele tanto».