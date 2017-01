Calleja: «No se va a echar a nadie»

Con aire desafiante y discurso contundente, Manu Calleja atendió a los medios en la previa a su debut como entrenador albinegro. El nuevo técnico del Castellón desmintió que se vayan a producir movimientos de salida en la plantilla, alabó el trabajo de sus jugadores durante la semana y señaló la dificultad del desplazamiento de mañana a Novelda, donde los castellonenses medirán fuerzas contra un rival directo en la lucha por el ascenso.

«No se va a echar a nadie», insistió el técnico cántabro, «pregunté a los jugadores y ninguno se quiere ir, y yo no tengo intención de dar salida a nadie». Calleja especificó en el tema de la portería, donde apostará por los cancerberos actuales, Zagalá y Sabater. «Tengo dos muy buenos porteros que van a seguir aquí. La noticia del fichaje de Marcano es falsa. No va a venir», indicó. Calleja también desmintió que comparta representante con Joao Vitor, hasta ahora la única incorporación invernal del primer equipo: «No tengo agente FIFA y ni siquiera sé quién es su representante».

Blindar a la plantilla

Hubo más: Calleja anunció que el club incorporará en los próximos días a un médico, y que aprovechará en la medida de los posible la ayuda de la coach Susana Fernández. Asimismo, limitará las presencias de los futbolistas ante los medios, que solo hablarán en las previas y tras los partidos. «Creo que es lo mejor dadas las circunstancias, mantener a la plantilla un poco aislada, centrados en el fútbol», explicó.

En cuanto al partido de Novelda, el cántabro aseguró que jugará con el 4-4-2 predilecto, y que lo encara con las dudas del central Guille Vázquez (dolencia en la rodilla) y el carrilero Álex López (sobrecarga muscular). El central Enrique podrá jugar con una máscara, «pese a que le limita algo la visión».

Calleja no podrá sentarse en el banquillo de la Magdalena, al no alcanzar el club un acuerdo con el finiquito de Frank Castelló, el anterior técnico. Castelló asimismo podría estar en la grada del feudo del Novelda viendo a sus exjugadores. «Yo no tengo ningún problema con él, si está viendo el partido, perfecto», dijo Calleja.