Debut de altos vuelos

No juega el Castellón un partido de Liga desde el mes de diciembre, cuando un gol de Jordi Marenyà en el último minuto rescató un empate en Ibi y alargó a dieciseis encuentros la racha sin derrotas de Frank Castelló. El técnico de Bocairent fue despedido el día de Nochevieja y su sustituto, el cántabro Manu Calleja, se estrena hoy con un examen de altos vuelos. El Castellón visita La Magdalena de Novelda, feudo del segundo clasificado.

El Novelda fue precisamente el primer equipo en derrotar al Castellón en la presente temporada, abriendo una crisis temprana que se prolongó con las derrotas en Ontinyent y Segorbe y anduvo cerca de llevarse por delante al anterior técnico. Pero Frank Castelló sobrevivió, y no volvió a perder. Por eso Manu Calleja hereda una situación tan poco frecuente como escasamente sencilla. El nuevo entrenador albinegro, que dirigirá el encuentro desde la grada al no llegar el club a un acuerdo con el finiquito del anterior técnico, comienza su aventura desde la atalaya de la tabla, un privilegio que puede mutar en arma de doble filo.

Cuando ha hablado de fútbol, Calleja ha apuntado su predilección por el 4-4-2 como esquema de juego, y su intención de no cambiar excesivas cosas de golpe. En su primera convocatoria destaca la ausencia del delantero Rubén Fonte, que estaba recuperado de unos problemas musculares y se queda fuera por decisión técnica. Sí entra el nuevo fichaje para la delantera, el brasileño Joao Vitor, en una lista de 17 en la que también tiene sitio el extremo del filial Alexis Meva.

Así las cosas, no se esperan grandes revoluciones en el once inicial de los albinegro. Zagalá conservará la titularidad en la portería. Una vez recuperado, Enrique jugará con una máscara protectora, peleando por un puesto con Álvaro Gómez y Guille Vázquez en la cueva. Abraham y Jesús López no tienen competencia (Álex López está lesionado de nuevo) en los laterales. Armando y Marenyà pugnan por acompañar a Ximo Forner en el centro del campo; y el resto (Chema, Lolo Ivars, Javi Zarzo, Yagüe...) opositan a escoltar a Esaú Rojo en la zona de ataque.

Calleja dirigirá a su equipo desde la grada, donde también tiene previsto acudir su predecesor, Frank Castelló. Los problemas del conjunto albinegro van más allá del terreno de juego. Las estrecheces económicas del consejo, que sigue sin presentar un plan de viabilidad solvente, se evidencian en nuevos frentes semanales. El equipo viajará hoy a Novelda en un bus pagado por Hipólito Perales, un aficionado que ya realizó lo mismo la temporada pasada, tanto con el filial como con el primer equipo.

Enfrente aguardará el Novelda, uno de los gallos del grupo, rival directo en la zona de promoción de ascenso. El conjunto alicantino le saca un punto al Castellón y es segundo en la tabla, si bien es cierto que ha jugado dos partidos más que los albinegros. En sus filas milita el mediapunta Mikel Uriarte, hermano del exalbinegro Jon, y verdugo del Castellón en los últimos precedentes. Marcó el año pasado en La Magdalena y en la primera vuelta en Castalia.