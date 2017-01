«Es una oportunidad de llegar a más gente representando las tradiciones»

Verónica califica de «un orgullo» ser la máxima representante festiva en el año del centenario de Sant Pasqual Reina de las fiestas de Vila-real. Para la joven, de 19 años y estudiante de fisioterapia, el principal significado de ser festera es poder cumplir un sueño que tiene desde bien pequeña y poder vivir las fiestas de su pueblo desde otra perspectiva. Para ella es un verdadero orgullo poder representar a Vila-real y a su gente durante todo un año.

La nueva reina de las fiestas patronales de Vila-real vivió el viernes por la tarde uno de los momentos más emotivos de su vida, al cumplir con su sueño de convertirse en la reina de las fiestas de Vila-real. Esta joven estudiante de fisioterapia es consciente de la oportunidad que tiene ante sí y asegura estar preparada para representar con orgullo y respeto a su ciudad.

¿Cómo es el momento en el que te comunican que has sido elegida reina?

Pues todas lo vivimos con muchos nervios, es la primera vez que participaba en un acto público como este. Nos enteramos un poco antes de salir y en mi caso, lo primero fue tener ganas de llorar por la emoción, porque mi sueño se hizo realidad.

¿Tiene algo que ver la decisión de presentar tu candidatura con tu implicación con algunas asociaciones locales?

La verdad es que sí. Yo bailaba en el Grup de Dances La Purissima. Durante ocho años, junto a mis compañeras, promocionábamos la cultura de Vila-real allí donde actuábamos. Creo que ser reina es una oportunidad de llegar a más gente representando nuestras tradiciones.

Pero este no es un año cualquiera. El centenario de Sant Pasqual lo hace especial.

Sí, claro. De hecho, me había planteado que si no era elegida reina, ser dama también era una buena opción por ser el año del centenario, porque se van a organizar actos que nunca volverán a repetirse y eso es un orgullo.

¿Tienes antecedentes de vinculación con la fiesta en tu familia?

Sí, tanto por parte de mi padre como de mi madre. Mis padres me están apoyando en todo, aunque tengo que reconocer que al principio fue una decisión complicada, me costó convencerlos, porque los estudios son lo primero, pero podré compaginarlo.

Después de tu nombramiento, ¿cómo han sido estas horas? ¿Has recibido muchas felicitaciones?

Ahora ya lo tengo un poco más asumido, porque ayer cuando salí del salón me sentía un poco extraña, como si no fuera real. El acto es muy rápido, apenas dura diez minutos y es muy emocionante. Por la noche empecé a recibir muchos mensajes y ayer durante todo el día, salir a la calle ha sido muy especial, porque me paraba la gente para felicitarme, me ha hecho mucho ilusión.

Tienes por delante un año muy intenso, pero ¿qué momento esperas con más ganas?

Primero la pleitesía, porque es el momento de agradecer a la anterior reina y a las festeras su labor. Pero el que más tengo ganas de vivir es la presentación y la proclamación, porque será nuestro primer acto oficial.