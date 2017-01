325 DIAS DESPUéS...

Entro en convocatoria! Termina el último entrenamiento de la semana antes del partido, y, como es habitual, formamos un círculo alrededor del entrenador donde, acto seguido, nombra a las jugadoras convocadas. Estas 45 semanas anteriores se había convertido en una costumbre que mi nombre no estuviera en esa lista, pero esta vez algo cambió.

Esta vez sí. Llevaba las dos últimas semanas entrenando con el grupo, más o menos completando los mismo ejercicios que mis compañeras, por lo que podía imaginar que si los doctores me daban el «Ok» y el entrenador lo creía oportuno, por fin volvería a sentir lo que es viajar con el equipo.

Cuando el equipo jugaba fuera, aprovechaba para ir a Teruel a visitar a mi familia, donde seguía yendo al gimnasio y continuaba la recuperación. Esta vez tocaba cambiar vestidos, jeans y zapatos, por chándal, espinilleras y botas de fútbol. ¡Qué nervios haciendo la maleta!, la falta de costumbre me estaba pasando factura, pero, si hay algo que no me olvidé de poner, es la ilusión con la que he estado esperando y trabajando todo este tiempo.

Tenía todo preparado, pero incluso así parecía que era la primera vez. Revisé que llevara todo lo necesario en más de una ocasión. Salí de casa, me monté en el coche para dirigirme al estadio, subí el volumen de la música y antes de darme cuenta estaba en el autobús camino de San Sebastián.

Nos esperaban unas cuantas horas de viaje, pero tenía tantas ganas, que se me hicieron cortas. Llegamos al hotel, cena, y cada una a sus habitaciones. Un poco de charla con la compañera y a dormir. Nos esperaba un partido complicado al día siguiente.

¡Día de partido! Cuánto tiempo hacía que no sentía esos nervios. Desayunamos, dimos un paseo, tuvimos la charla pre partido y de ahí a comer. Ese día, hagas lo que hagas, ya tienes los cinco sentidos puestos en lo que viene a continuación. El partido.

Volverme a vestir de granota, notar ese hormigueo previo al pitido inicial y sentirme de nuevo futbolista era todo lo que quería después de trabajar duro estos más de once meses que he estado apartada de los terrenos de juego.

Transcurría el minuto 70 cuando el entrenador me llamó para saltar al campo. No me lo podía creer, iba a volver a jugar, a disfrutar de lo que mas me gusta, el fútbol. Dejé los nervios y miedos a un lado, y entré a darlo todo, porque únicamente así, se puede dejar esta complicada etapa atrás. Ahora, vuelve lo bonito.