Manu Calleja: «Puntuar en un campo así siempre es positivo»

Manu Calleja salvó una papeleta complicada en su debut como entrenador del Castellón. El técnico cántabro se estrenó frente al Novelda, que comenzaba la jornada en la segunda posición y que mantiene puesto de promoción tras un empate que también sirve a los albinegros. Calleja prolonga la racha sin derrotas que hereda de Frank Castelló, y que se alarga a los diecisiete partidos sin derrota. «Empatar en un campo así siempre es positivo», comentó.

Llegó Calleja friolero a la sala de prensa de la Magdalena de Novelda. «Me habían dicho que en Alicante no hacía frío, y me he quedado tieso», bromeó. El nuevo entrenador del Castellón dirigió al equipo desde la grada, al no haber alcanzado el club un acuerdo con Frank Castelló respecto al finiquito. Frank Castelló también vio el partido. Se le vio junto a Lino Sanchis y Vicent Farnós, compañeros dimitidos del presidente David Cruz, que igualmente acudió al campo.

Calleja debutó con intención de no tocar demasiado. Apenas hubo cambios en el once pero, ante el resultad y la peligrosa inercia del partido, sí los hubo al descanso. «Con 1-0 teníamos que buscar soluciones. Chema no estaba y optamos por dejar la banda entera para un jugador (Abraham) y meter a Lolo (Ivars) por dentro. También quise variar los pivotes porque los dos me estaban dando lo mismo y Armando tenía tarjeta», explicó. Al Castellón pero rascó un empate en el minuto 81. «Hemos estado más ordenados y más juntos, y pudimos jugar más cerca del área», apuntó.

Manuel Calleja alabó el nivel del Novelda y también el del grupo, que se presume tremendamente igualado en la pugna por la promoción. «El Novelda trabaja muy bien, tiene muy claro a lo que juega. Es un equipo que exprime sus condiciones», señaló. «La segunda vuelta va a ser preciosa», dijo, «no sé si para los entrenadores pero sí para los aficionados. Va a estar entretenido. Esa igualdad es lo mejor para el grupo, porque cuanto más tiempo compitas mejor llegas al play-off».

De los 17 jugadores que viajaron a Novelda, el punta Joao Vitor fue el último descartado. Finalmente, el brasileño no debutó. «Lo he traído porque quería que entrara en dinámica. Hay jugadores no convocados que nos van a dar cosas. La plantilla está trabajando bien. No queremos traer jugadores por traer. Lo que venga debe ser para mejorar mucho lo que hay», aseguró.

Próximo partido

Tras debutar a domicilio, a Calleja le queda estrenarse en Castalia. Lo hará el próximo domingo, presumiblemente a las 17.00 horas, frente a un rival directo en la tabla. El Ontinyent, como el Novelda, ganó al Castellón en la primera vuelta. Calleja contará con dos bajas por sanción. Tanto el central Enrique como el mediocentro Armando vieron la quinta cartulina amarilla de este curso.

Ivars, satisfecho

También habló el centrocampista Lolo Ivars, que igualmente valoró el punto obtenido. «Lo importante es sumar», dijo, «este es un empate difícil en un campo complicado y contra un rival directo. Hay que hacerlo bueno en casa. La temporada es muy larga. El equipo está concienciado y va a responder. Todos sabemos cuál es el objetivo y estamos bien posicionados. Quedan cinco meses a muerte y no tiraremos la toalla».

El jugador albinegro explicó la jugada del tanto, en la que participó. «Es la típica falta lateral que pegas fuerte para que el portero no tenga visibilidad. No sé si al final la ha llegado a tocar Enrique pero lo importante es que ha servido para sumar». Con seis goles y tres asistencias, Ivars es uno de los albinegros más productivos.