Sólo Nicola Sansone está a la altura

El año no ha comenzado demasiado bien para el Villarreal, sobre todo en el apartado ofensivo. El equipo amarillo, después de cuatro encuentros en este 2017, todavía no conoce la victoria tras tres empates y una derrota. Además el submarino únicamente ha logrado tres tantos en estos duelos, sólo uno de ellos anotado por uno de sus delanteros. Fue el que consiguió Nicola Sansone contra el Barcelona.

Estos datos no son más que la muestra patente de que el Villarreal aun está buscando su referencia ofensiva para esta temporada. Sólo el italo-alemán Nicola Sansone está ofreciendo esta campaña un rendimiento goleador a la altura de lo esperando para un atacante titular en un conjunto que debe pelear estar entre los cuatro primeros de la Liga española. Con la ausencia de Soldado, se esperaba que el resto de atacantes amarillos suplieran la falta de goles y de trabajo que dejaba la baja del delantero valenciano. Pero, por ahora, todavía se espera que Pato, Bakambu y Santos Borré hallen el acierto anotador.

No ha gozado de excesiva fortuna en el apartado ofensivo el Villarreal desde que comenzó la temporada. Roberto Soldado se lesionó la rodilla el pasado mes de agosto en un amistoso contra el Deportivo de la Coruña en Riazor y no se prevé que vuelva al equipo hasta el mes de marzo. Tampoco arrancó la temporada en condiciones Cédric Bakambu, que se lesionó en julio en un amistoso contra la Real Sociedad y se perdió las primeras jornadas ligueras. A esto se añadió no poder contar con Sansone en la previa de Champions League, porque ya había jugado la previa de la Europa League con el Sassuolo. Todo esto perjudicó al equipo tanto en la eliminatoria de la Liga de Campeones ante el Mónaco como en el inicio de la Liga.

Desde entonces, aunque el técnico del Villarreal, Fran Escribá, ha podido contar habitualmente con sus cuatro delanteros, sólo Sansone ha tenido acierto goleador. El atacante de Múnich ha conseguido siete tantos en 17 partidos. El delantero amarillo ha conseguido un gol cada 79,2 minutos, ya que contabiliza en total 1.384 minutos esta temporada. Pero se echa de menos otro hombre que muestre un acierto anotador similar en el equipo. El pasado sábado, sin Sansone en el campo, se evidenció la necesidad de contar con más alternativas ofensivas.

4 goles entre 3 atacantes

El resto de delanteros disponibles del Villarreal sólo ha conseguido 4 goles en Liga a estas alturas de la temporada. Pato y Bakambu han anotado dos tantos respectivamente, mientras que Santos Borré aún no se ha estrenado esta campaña con el submarino.

El más llamativo es el caso de Bakambu. Aunque el franco-congoleño tardó en poder jugar, desde que volvió a estar disponible ha disputado 8 partidos de Liga en los que ha sumado 389 minutos. No marca desde octubre y necesita de 194,5 minutos para anotar esta temporada.

Más grave es el caso de Alexandre Pato. El brasileño ha participado en 13 partidos de Liga en los que ha acumulado 793 minutos. Eso quiere decir que ha conseguido un gol cada 396,5 minutos. Finalmente, Santos Borré ha estado sobre el campo 256 minutos en los 11 duelos en los que ha jugado. Pero el colombiano aún está por anotar su primer tanto.