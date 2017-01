lovió la intemerata el sábado en A Coruña para recibir al Villarreal, titular de un lugar al borde del Mediterráneo, en el que la lluvia suele ser un acontecimiento, porque habitualmente no llueve y porque cuando lo hace es asunto de la gota fría que al caer monta la de Dios es Cristo. Por el contrario, la lluvia es visitante asiduo de los pazos y las rías a los que riega en abundancia y con frecuencia, de modo que no debió sorprender a los de Fernando Roig aunque gracia no haría al grupo de futbolistas que llevaba Escribá a tratar de obtener el mejor resultado posible dentro de las posibilidades de un equipo diezmado y que además venía después de ventilar dos partidos con resultado muy satisfactorio, el primero, frente al Barça, y otro ante la Real Sociedad de opa del Rey, que se había resuelto en el partido de ida donde el Villarreal estuvo demasiado espeso. Con esas dos cargas, más media docena de los habituales fuera de servicio, más la lluvia inclemente todo el tiempo, el empate a cero del premio habla bien del sistema defensivo y mal de los delanteros, Pato y Santos Borré, molestos ambos por la lluvia la visitante que parece que no esperaban. Tampoco estuvo Sansone, ni Soriano, ni Bakambu, ni Cheryshev ni Soldado, todos delanteros y son cinco ausencias que pueden justificar la falta de gol. Por detrás en cambio el equipo permitió una semana más como Zamora al portero Asenjo. Lo de mantener la portería a cero sigue siendo una buena noticia que ya valoró Clemente: «Si la Federación nos ofrece gratis y para empezar un punto, lo menos que podemos hacer es no perderlo». Sabia reflexión la del entrenador vasco y menos da una piedra. Ni el día ni el campo permitían florituras y la visita del Valencia exigirá un Villarreal con todo, capaz de competir de manera que los tres puntos hagan bueno el conseguido en Galicia la tarde-noche del sábado y mantengan de ese modo un lugar alto que nos ayude a celebrar una clasificación a la altura de los mejores propósitos. Ciertamente que no recibir ningún gol en contra está bien; lo que no lo está es la falta de gol propio y de ocasiones, lo que no ocurrió en la parte contraria que sí las tuvo. A Pato parece que no le gustó la lluvia pertinaz que tampoco fue plato de buen gusto ni para Castillejo ni Jonathan dos Santos, a los que acompañaron en tono gris Santos Borré y Trigueros, aquel en su función atacante, este sin apadrinar a los delanteros a los que tuvo desasistidos. No era el día del fútbol con vitola de gran marca, sí el juego pasado por aguas durante la hora y media que duró el partido y el diluvio. No hubo charcos, pero el terreno debió estar pesado. Como los futbolistas del Villarreal que no entendieron bien lo que se jugaban. El punto solitario ya les bastó, pero los dos que faltaron les hubieran aupado hasta tocar el cielo con las manos. Otro día será.

Dos puntos obtenidos sobre seis posibles es una renta escasa sobre todo cuando se está a ver que ofrece el final de la primera vuelta que tendrá mucho decir con el puesto a ocupar por cada quien al final de la liga, y decidir los que van a alguna de las dos competiciones europeas. Y ahí estará la cuestión, porque los que capitanean la segunda liga saben lo que se juegan, que es mucho y se cuenta en euros, centenares de miles, millones de euros. El Villarreal acaba la primera vuelta en casa y lo hace frente al Valencia, lo que es un partido-trampa, que es lo que afirman los que quiere decir que el pronóstico es confuso, dado que uno y otro contendiente pelearán, y nunca mejor, dicho para un sálvame la vida, entendido el salvamento de manera bien distinta, uno para estar en la pomada de arriba, otro en la de abajo, dícese de donde anidan las calderas de Pedro Botero. Y ambos merecen salvarse, uno porque tiene que tirar del carro de la historia de un clube que no merece el trato recibido desde sus propios y últimos dirigentes, otro, porque sin presencia en Europa no es nadie, tampoco desde el punto de vista financiero, ahora que ya ha quedado apeado de la Copa del Rey. Europa le es necesaria, sí o sí, para cuadrar el presupuesto del año que viene.

El entrenador Escribá ha hablado, él sabrá, de tal vez un regalo para el mercado que está a punto de abrir sus tenderetes. Mientras tira de jovencitos sin saber si han comenzado a madurar o todavía no, al tiempo que se va vaciando poco a poco una enfermería que persigue a la plantilla con un entusiasmo digno de mejor causa. En nada, volvemos.