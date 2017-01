El Villarreal B mereció algo más en La Bòbila

El Villarreal B pescó un punto en el campo del Gavà. Ya avisó Paco López que conquistar La Bòbila no iba a ser nada fácil. Y no lo fue. Se pudo haber ganado porque durante muchas fases del partido el filial groguet fue mejor, pero también se pudo haber perdido ya que con el 0-0 en el marcador el portero Ander Cantero detuvo un penalti al pichichi local Boris Garrós, y éste no suele fallar mucho desde los once metros. Así que un punto para mantener invicto al equipo de la Plana Baixa en su lucha por acercarse a las plazas de play-off de ascenso a la división de plata del fútbol español.

No se produjeron muchos cambios en el once inicial del Villarreal B. Sólo que al final Paco López volvió a apostar por el capitán Felipe Alfonso en el lateral izquierdo, a pesar de disponer de José Peris, quien estuvo en el banquillo. En el centro del campo la vacante del sancionado Pablo Larrea la ocupó el joven Ramiro Guerra. El resto fueron los mismos que vencieron al Cornellà, con la salvedad de que en punta de ataque reapareció Carlitos López, en detrimento de Mario Gómez, que el sábado debutó en Primera con el primer equipo.

Fue un partido de armas tomar. Nada fácil. El conjunto local apretó mucho a un filial que mantuvo el orden durante la mayor parte de los minutos. A parte, se tenía que ganar para acercarse más que nunca a las plazas de fase de ascenso a Segunda División. Y en los primeros cuarenta y cinco minutos se vio un poco de todo. Buenos lances locales, buenas acciones visitantes. Acercamientos en las dos áreas. Pudo marcar primero el Gavà con un penalti en el minuto 18 que lanzó el máximo goleador del grupo III de Segunda B, el barcelonés Boris Garrós (14 goles), pero el meta pamplonés Ander Cantero adivinó la intención del atacante catalán y evitó el 1-0 para el Gavà.

Lo evitó durante unos minutos, porque en el 18 el propio Boris Garrós no perdonó en su acción ante el guardameta navarro y puso el 1-0 en el marcador que campeó durante lo que resto de primer tiempo. El Villarreal B tuvo acercamientos muy peligrosos. Uno de ellos llegó al filo del descanso con una falta botada por el alicantino Carlitos López que obligó al meta local Craviotto a realizar una gran intervención. Así que con la mínima renta para el Gavà se llegó al intermedio.

Apretó de lo lindo el filial de Paco López nada más comenzar el segundo tiempo. Una batería de ocasiones en la portería barcelonesa. Al minuto de la reanudación el argentino Leo Suárez ya tuvo la primera, pero paró el meta local. Un minuto más tarde otra falta botada por Carlitos Martínez acabó con el balón por encima del larguero de la portería blaugrana.

También dio avisos el conjunto local. El goleador Boris Garrós la tuvo en el 52, pero también envió alto. El encuentro estaba muy abierto. El Villarreal B casi anduvo a tumba abierta porque el 1-0 era un muy mal resultado. Otro sobresalto en la portería de Ander Cantero llegó en el minuto 57. El case de Nico a Sascha acabó con el esférico merodeando la línea de gol del filial amarillo.

El gol del empate llegó en el minuto 59. Ya había avisado Carlos Martínez en un par de ocasiones, pero a la tercera el pichichi amarillo no falló y estableció el 1-1. Quedaba un mundo por delante para intentar anotar el gol que certificase la remontada. Fueron pasando los minutos y los cambios. El Gavà no dejaba muchos espacios. Además, las precauciones eran obligadas porque los locales lanzaban contras muy peligrosas. Y el encuentro murió ahí, con el 1-1 final.