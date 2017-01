¿fichamos?

Ya en el mes de diciembre, cuando se empieza a mirar de reojo hacia la ventana de fichajes de invierno –marco siempre ilusionante por aquello de la novedad que puede deparar este periodo más allá incluso de la necesidad real de aprovecharlo–, desde el club se lanzó un mensaje claro. La idea siempre ha sido no tocar nada. Hasta en dos ocasiones escuché personalmente este mensaje en palabras del presidente Roig.

Sin embargo, en el mundo de los contratos nunca digas de este agua no beberé. Basta que Roig dijera que no se quería tocar nada, para que antes del parón de vacaciones, N'Diaye, en una de sus pocas apariciones públicas, manifestara abiertamente su disposición a salir si no se le garantizaban más minutos de juego. Precisamente el tema N'Diaye, desde principio de temporada marcado en rojo, está siendo el factor de más peso de trabajo dentro de la secretaría técnica del club. La situación del senegalés, supuestamente deseo de Marcelino como central pese al poco convencimiento del club, se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de la entidad, quien no vería con malos ojos su salida en pro de la proyección de Rodri, siempre y cuando el club se ahorre su sueldo, que no es ni mucho menos barato, o recupere gran parte de los siete millones de euros invertidos este verano por el africano, algo arduo complicado.

La papeleta no está siendo sencilla, aunque intereses hay, varios, otra cosa es que sean del agrado del club y de rebote del jugador. Otra cosa diferente es el capítulo de llegadas. El club cuenta con una plantilla completa por puestos que no reclama incorporación, sin embargo, analizando rendimientos, a muchos se nos antoja la necesidad de un refuerzo que apuntale el ataque. El rendimiento de Santos Borré, jugador que ha estado desde hace tiempo en el punto de mira del club, fichaje de urgencia tras la lesión de Soldado, no está siendo el esperado, como tampoco el de Pato, quien más allá de mostrar grandes destellos de calidad, se le pide más continuidad y liderazgo. Vista desde fuera, tengo la sensación que Escribá comparte opinión. Sin Bakambu y a la espera de Soldado, el valenciano depende demasiado de un Sansone, que está rindiendo por dos, pero que no da para aguantar él solo todo el peso del equipo. Ante tal situación, no sé si el Villarreal moverá ficha. Seguro dependerá del mercado. Pero por si acaso, yo dejo mi parecer. Si existe oferta interesante sería buena para todos la salida de N'Diaye. Y a la espera de Soldado y Bakambu, traer un atacante de un perfil Perbet, que liberara cuando los dos delanteros regresen, a Sansone para jugar, si es necesario, en banda y a Jonathan para dar respiro a Trigueros en la creación.

Dicho lo cual, pintar como querer. Fácil es opinar, y más jugar con el dinero y la vida de los demás. Dejemos trabajar. La secretaría técnica del Villarreal anda en buenas manos.