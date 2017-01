Marco: "Con un plan serio en la mesa se planteará la cesión de Castalia a 20 años"

La alcaldesa de Castellón, la socialista Amparo Marco, ha asegurado que la cesión del estadio Castalia al CD Castellón a veinte años está condicionada a la presentación de un "proyecto serio" que hasta la fecha no ha llegado.

La primera edil ha hecho estas declaraciones en el transcurso de un desayuno informativo celebrado este martes en la Escuela de Hostelería del Grao de Castellón.

Tras ser preguntada por las ofertas recibidas por el Ayuntamiento para comprar el CD Castellón ante su delicada situación financiera, entre las que se incluye la del grupo inversor que lidera el futbolista Pablo Hernández, ha reconocido que ninguna concreta quién está detrás de la propuesta o el montante que se prevé invertir.

"He estado hablando con quien está con Pablo Hernández y con un millón de personas más, y todos tienen ofertas sobre el Castellón. Cuando las cosas sean serias, entonces desde el equipo de Gobierno nos plantearemos seriamente la cesión del estadio Castalia. Pero una cesión a 20 años, son muchos años como para que no sea un proyecto serio", ha añadido.

"Yo no tengo nada negro sobre blanco, lo que tengo es: "somos una serie de gente de Castellón que queremos invertir en el Castellón". Pero ¿quiénes son? "No te lo puedo decir". ¿Cuánto se va a invertir? "Prevemos, pensamos". Eso no. Negro sobre blanco. Porque en estos momentos el Castellón para ser viable necesita cuatro millones de euros mínimo", ha señalado.

"Queremos algo serio que podamos poner sobre la mesa y llevar al equipo de Gobierno y valorar", ha matizado la alcaldesa.

Sobre las relaciones con el presidente del CD Castellón, David Cruz, Marco ha señalado que nunca ha tenido una mala relación con él y que ésta "siempre ha sido de respeto", pero ha reconocido que "no puede ser de confianza porque cuando le pides algo no te lo da".

"Si tienes un estadio con un convenio de cesión y una serie de obligaciones por parte del que se le ha cedido y no las cumple y encima exige que tú cumplas. Si le pides un plan de viabilidad y te presenta que le pagues no sé cuántas cosas que él no puede hacer y están en el convenio", ha dicho Marco.

"Si le das un voto de confianza y no entiende que le estás tendiendo la mano por el bien del equipo. Si te dice que lo que tú quieras, y le dices que lo yo quiero es que te vayas y no se va? Un noviazgo así es bastante complicado", ha añadido.

Marco ha defendido el interés del Ayuntamiento en ayudar al club, "al equipo, a que suba, a que se genere ilusión y la afición vaya con ilusión y ganas al estadio, pero si resulta que desde la dirección del equipo todo son trabas, problemas y verdades a medias, pues al final quien pone los palos en las ruedas no es el Ayuntamiento de Castellón sino el propio David Cruz".

"No se puede quejar (Cruz) del Ayuntamiento y lo digo así de claro, porque hemos sido muy comprensivos por el bien de la afición y del equipo. Pero lo que tiene que hacer es darle una situación al Castellón, por el bien de Castellón, por el bien del equipo, de la afición y por su propio bien", ha concluido.