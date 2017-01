El alcalde de Vinaròs viaja a Madrid para tratar la oficina de la comisaría

El alcalde de Vinaròs, Enric Pla (TSV), se desplazará hasta Madrid para interesarse por la oficina administrativa de la Policía Nacional, que se encuentra en situación de parálisis. Una oficina que se encuentra en unas dependencias cedidas por el ayuntamiento en el edificio municipal del Pirulí, concretamente dos plantas. Las mismas han estado abiertas de forma intermitente y atendidas por personal de la comisaría de Castelló que venían dos veces por semana, aunque ha habido semanas que no se han desplazado y ha permanecido cerrada.

Pla dijo que el martes la oficina estuvo abierta, «pero a partir de ahora no sabemos cuándo se volverá a abrir». Por el momento no se ha facilitado fecha para que los equipos que expiden el DNI regresen. El primer edil dijo «hemos estado un año y medio con mucha paciencia e intentando mejorar las cosas, dando la máxima colaboración que podíamos». Por ello, Pla dijo encontrarse «profundamente decepcionado» por esta situación. El problema radica en la falta de personal ya que en estos momentos la policía nacional no tiene medios para atender esta oficina.