Araujo vuelve a dar positivo en un control de alcoholemia en dos meses

El delantero argentino de la UD Las Palmas, Sergio Araujo, fue sorprendido ayer de nuevo conduciendo bajo los efectos del alcohol, solo dos meses después de haber sido condenado a nueve de cárcel por negarse a pasar un control de alcoholemia, según confirmaron fuentes policiales. Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico dio el alto a Araujo ayer a las 8:30h en la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria por circular a velocidad excesiva y lo sometió a una prueba de alcoholemia, porque los agentes que lo pararon apreciaron que tenía síntomas de posible embriaguez.

El jugador argentino dio positivo en las dos pruebas, la inicial y la de contraste, con una tasa de 0,32 miligramos de alcohol por litro espirado, por lo que ha sido denunciado por una infracción administrativa del Código de Circulación. Araujo quiso explicar su versión después de lo acontecido con la Policia: «Cansado de no poder defenderme, decidí publicar esto para explicar lo sucedido. Anoche cené con mis amigos, como lo hacen ustedes, lo hago yo. Tomé unas cervezas. y el test dio positivo según me dijo la policía, ya que las enzimas se duermen y retrasa la desaparición del alcohol. Por eso yo conducía hoy, porque estaba bien y así me presenté al club para entrenar», explicó el futbolista.