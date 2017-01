El Paranimf de la UJI presenta un ciclo de cine negro en 35 mm

El Paranimf de la Universitat Jaume I inicia el ciclo «En pantalla gran» con una selección de los mejores clásicos del cine negro que se proyectarán en 35 mm y en versión original subtitulada en inglés. El ciclo se abrirá el próximo fin de semana, 21 y 22 de enero de 2017, con una de las obras maestras pioneras del género, Perdición, de Billy Wilder, y se completará con otros clásicos como Laura, Retorno al pasado y El abrazo de la muerte. Las sesiones del ciclo «En pantalla grandes» serán los sábados y domingos a las 19.30 horas con un precio de 3,5 euros por entrada y una tarifa reducida de 2,5 euros.

El ciclo se abrirá los días 21 y 22 de enero con Perdición (Double Indemnity), considerada una de las mejores obras del cine negro. Dirigida por Billy Wilder cuenta con Fred MacMurray, Barbara Stanwyck y Edward G. Robinson en el reparto. Walter Neff, trabajador de una compañía de seguros es seducido por su clienta, la fría y maquiavélica Phyllis Dietrichson con quien organiza un plan para eliminar a su marido y compartir con ella su seguro de accidentes. El crimen sería perfecto sin la intervención de Barton Keyes, investigador de seguros, quienes sospecha de la estafa y siembra la discordia entre la pareja.

El 4 y 5 de febrero se podrá ver en la gran pantalla Laura, dirigida por Otto Preminger y protagonizada por Gene Tierney, Dana Andrews y Clifton Webb. Un periodista adinerado se enamora de una joven que se llama Laura tan completamente que su pasión lo vuelve posesivo. Muy poco después de contraer matrimonio con un joven y atractivo conquistador, Laura aparece asesinada. Conmovido por la belleza de su retrato y las encendidas evocaciones de sus admiradores, el detective encargado del caso queda a su vez irresistiblemente embrujado por la figura de la joven muerta.

Retorno al pasado (Out of the Past), de Jacques Tourneur, llegará al Paranimf el 25 y 26 de febrero. La película protagonizada por Robert Mitchum, Jane Greer, Kirk Douglas y Rhonda Fleming se adentra en la vida de Jeff Bailey, un antiguo detective que regenta una gasolinera en un pequeño pueblo, donde lleva una vida tranquila y sencilla. Sus amores son la pesca y una jovencita con quien quiere casarse. Inesperadamente, recibe la visita de un viejo conocido que le anuncia que el jefe quiere verlo. Bailey se ve obligado a explicarle a su pareja su turbio pasado.